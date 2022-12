No ar na Globo, Rita Batista já apresentou programa de fofoca na Band

Estrela das manhãs de sábado da Globo, Rita Batista tem quase 20 anos de carreira na TV

Apesar de ter se tornado destaque na TV brasileira apenas neste ano, Rita Batista (43), uma das apresentadoras do programa É de Casa, da TV Globo, tem quase 20 anos de carreira na televisão. A jornalista, inclusive, até já comandou um programa de fofocas na Band .

A experiência com o mundo dos famosos aconteceu no ano de 2012, quando ela foi chamada para apresentar ao lado de Adriane Galisteu (49) e Lysandro Kapila o programa vespertino de variedades Muito+. Na época, a atração também contava com a participação de Leo Dias (43) e Gominho (33), que iniciava sua carreira na TV.

Mesmo tendo uma ótima repercussão na mídia e muitos elogios, o Muito+ não vingou na tela da Band e ficou apenas dez meses no ar. No entanto, Rita Batista acabou sendo remanejada para outros projetos da casa, como o programa A Liga.

"Era um projeto de verão. A proposta era que ficasse três meses no ar. O programa durou dez meses. Ou seja, lucro total", disse a baiana em entrevista para o site Natelinha. Ela também completou afirmando que aproveitou bastante as oportunidades dadas pela emissora.

"Não perco oportunidades. A Band me chamou para a rede, não iria deixar passar. Conhecer o mercado de SP é muito importante. A emissora investiu em mim, me banca, por isso não pensei duas vezes", contou ela.

REPRESENTATIVIDADE NA TV GLOBO

Dez anos após deixar a Band, Rita, que nos últimos anos já estava aparecendo como repórter do Mais Você e do Encontro, foi escalada para estar à frente do novo É de Casa. Ao lado de Thiago Oliveira (38), Maria Beltrão (51) e Talitha Morete (38), ela tem celebrado o fato da emissora ter apostado na representatividade.

Em entrevista ao site Mundo Negro, ela falou sobre a importância de ver pessoas pretas na TV. "Vir pro estúdio também é trazer para o protagonismo uma boa parte da população que se autodeclara preta", disse, que defendeu uma comunicação que converse com todos os públicos : "Equipes diversas, na frente e atrás das câmeras, criam um conteúdo muito mais rico e alinhado com o público. É importantíssimo".