No Altas Horas, ex-BBB Fred abre o jogo ao falar sobre Larissa: ‘Ansioso!’

No programa ‘Altas Horas’, o ex-BBB Fred abriu o coração ao falar sobre o affair com Larissa

O jornalista Fred (33) esteve no programa Altas Horas, da Globo, depois de participar do BBB 23. Na noite deste sábado, 22, ele abriu o jogo ao falar do affair que viveu com Larissa (24) dentro do reality.

O ex-brother contou que ainda não teve a oportunidade de conversar com a amada aqui fora, porém já faz muitos planos para o futuro do casal. “É curioso falar sobre isso Serginho porque muita gente me pergunta sobre a Larissa ‘ pô como vai ser aqui fora e tal’, quando ela saiu ela ficou três dias aqui fora também, muita gente perguntou para ela, e o que é mais curioso é que a gente não conversou sobre isso em momento algum”, íniciou ele.

E prosseguiu: “Estou ansioso para vê-la, não agora espero vê la só na final, torço muito para ela, ela é uma mulher incrível, fez total diferença pra mim dentro da casa assim pela força, pela parceira, pelo companheirismo, pelo posicionamento dela, pela coragem dela, então ela é uma figura extremamente importante para essa edição do big brother e extremamente importante pra mim também", completou.

VEJA O MOMENTO EM QUE FRED SE DECLARA PARA LARISSA:

LARIED NO ALTAS HORAS, FRED FALANDO DA LARISSA 😭😭🥹🥹🥹🥹 EU TO MORRENDO pic.twitter.com/qBAywxG1kE — lu #ForaBruna (@itslufreire) April 23, 2023

Larissa fala sobre relação com Fred Bruno: ''A gente nunca vai dar certo''

Em conversa com as sisters na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Larissa Santos falou sobre a relação com Fred Bruno, do canal Desimpedidos, após o fim do reality show da TV Globo.

"Esse outro que eu ficava era um inferno porque ele gostava muito de festa e queria ir pra festa todo fim de semana...Por isso que às vezes eu via o Fred falando de festa, eu falei: 'cara, a gente nunca vai dar certo', porque parecia que eu tava vendo esse meu ex-ficante", disse ela sobre o affair com Fred.

"Chega uma hora que minha bateria social acaba [...] A rotina de quem trabalha de 6 às 22 é muito cansativa. Minha rotina não me permitia fazer essas paradas e a gente brigava muito. Ele queria sair sempre, e eu falava: 'Tudo tem limite'", contou sobre o antigo relacionamento.