Neta caçula de Ana Maria Braga aparece grandona no colo da mãe

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis encantou ao mostrar uma nova foto com a filha recém-nascida, Hima, fruto do casamento com Badarik. A neta da apresentadora da Globo surgiu enorme no colo da mamãe coruja enquanto dormia tranquila.

Na legenda, Mariana contou sobre a presença da tecnologia em sua casa. Ela leva uma vida mais natural e de forma simples. Por isso, ela controla o acesso dos filhos às tecnologias. Mesmo assim, ela contou que alguns aparelhos fazem parte da rotina doméstica e também assiste ao programa da mãe, o Mais Você, com a família.

"A tecnologia aqui em casa é sim usada com parcimônia. Como ficar sem máquina de lavar por exemplo? Minha funcionária número 1! Eu amo roupa lavada à mão, mas não dá pé. Minhas roupas durariam mais tempo e ficariam mais bonitas. Mas gastaríamos ao menos duas horas diárias nessa função. Já máquina de lavar louça dispenso. Acho o sabão muito químico e a louca fica gasta rápido, copos leitosos, sei lá. Meu esposo produz e edita vídeos, além de criar artes gráficas, e tem seu computador. As meninas ainda não usam dispositivos on line, apenas para afinar os instrumentos e ouvir músicas, o qual ainda fazemos com rádio e CD também, já que tenho uma coleção bem antiga e querida", disse ela.

E completou: "Televisão tem se tornado obsoleta. Assistimos juntos à filmes de nossa dvdoteca pois acredito que aplicativos de entretenimento são demasiado absorventes e finalmente em nosso dia a dia não cabem horas de sofá em frente à tela. Assistimos ao Mais Você on demand. A matriarca querida e sempre fresca nos ensinando sobre empatia e força a cada manhã. Sou fã. Mas assistimos quando dá a hora certa para isso, normalmente mais de tardezinha, quando estamos em casa. Quando chega gente nova aqui e fica julgando meu celular, deixo claro: foi um dos melhores investimentos que fiz! Sempre reutilizei aparelhos de familiares e bastou no seu tempo. Mas hoje, com meu uso atual, sinto que eh um privilégio tremendo poder fazer fotos decentes das crianças. Espero que este aparelho dure bons anos comigo e continue servindo ao seu propósito".

"Portanto não se enganem; existem muitos tipos de renúncias para cada distinto momento da vida. Eu não levo vida contrária à de ninguém, apenas levo a minha. Não rejeito nada, apenas sei o que não me serve agora. Ou ao menos penso sobre isso e escolho os caminhos. Nada me falta, pela benção de Deus, e nem faltará. A tecnologia humana é e sempre será a mais avançada, e esta priorizo. Pra quem não entende, talvez já tenha calcificado sua sintonia fina, incapaz de perceber o belo e sútil do que é importante na vida. Essa foi a vida que levei desde criança. O que sempre aprendi de meus pais. Exatamente como faço agora com meus filhos. Sem mais. Paz e bem!", finalizou.

O nome da neta de Ana Maria Braga

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis contou que trocou o nome da filha recém-nascida, fruto do casamento com Badarik. O nome da bebê seria Lila, tanto que foi anunciado pela avó famosa no programa Mais Você, da Globo. Porém, a família decidiu trocar o nome da criança. Agora, a bebê se chama Hima .

Em uma live nas redes sociais, Mariana Maffeis contou sobre a decisão de mudar o nome da filha. Ela contou que trocou o nome da filha após receber uma análise do mapa astral védico sobre o nascimento da menina. Neste tipo de mapa astral, eles receberam a orientação de que o nome da menina deveria iniciar com a sílaba ‘Hi’. Assim, eles escolheram um nome com a inspiração em sânscrito e que começasse com a sílaba indicada. Portanto, a decisão do casal foi trocar o Lila por Hima.

No Brasil, o nome da menina vai ter o som de ‘Ima’, já que o H será mudo. No exterior, o nome terá a pronúncia de ‘Rima’, já que o H terá o som de R. “Ela se chama Hima. Ela ficou um tempo como Lila. Muita gente que acompanha o Mais Você pode ver lá. Desde o nascimento do Varuna, a gente pode acompanhar o mapa astral dele através da astrologia védica, que é uma astrologia diferente da astrologia tropical, que a gente usa aqui no ocidente. É um mapa astral bem diferente. Os indianos acreditam que tudo da nossa vida está no nosso mapa astral. Ele sugere um som para iniciar o nome do seu filho que mitigue os aspectos negativos ou equalize os aspectos positivos do mapa astral”, disse ela.

Porém, eles demoraram para ter o mapa astral da menina pronto e decidiram escolher o nome Lila para ela. Dias depois, eles receberam o mapa astral e resolveram mudar o nome para Hima. "O som sugerido foi Hi (Ri). Em português, nós não pronunciamos o H no começo dos nomes próprios, então para nós é I, Hima. Quando ela for para os Estados Unidos ou Índia, vão chamá-la de Hima (som de Rima)”, declarou.

Então, ela explicou o significado. " Hima é a brancura da neve ou é a própria neve, branco como a neve, tudo que é fresco, frio . É também relacionado a pérola, que é uma coisa relacionada com o frio, é relacionado com a lua, que é branca e fria, é relacionada a própria noite. O nome Hima em sânscrito é relacionado ao canforeiro, que tem a característica de frieza, é um óleo essencial que a gente usa bastante aqui em casa quando dá tosse. Hima é o nome de Shiva, é também os himalaias. A gente gostou muito desse nome. Eu não iria abrir mão de um nome em sânscrito. A gente achou que Hima combina bastante com ela”, afirmou.

Por fim, ela falou sobre a decisão de trocar o nome da filha após a decisão inicial. "Ela ficou um tempo com o apelido de Lila, que é um nome que a gente gosta bastante, que quer dizer o sonho consciente. Lila é o nome que o nosso filho chama uma boneca aqui, é um nome que ele consegue falar. Ela vai ter história para contar quando perguntarem sobre o nome dela”, declarou.