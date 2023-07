Narradora da Globo revela passado envolvendo Xuxa e surpreende Huck: "Nunca imaginei"

Narradora da Globo revela passado desconhecido no 'Domingão com Huck'; veja

A narradora Renata Silveira marcou presença no Domingãocom Huck no último domingo (16) e surpreendeu ao fazer uma revelação. Conhecida por ser a primeira mulher que narrou um jogo de Copa do Mundo na Globo, ela teve sua antiga profissão exposta pelo comandante da atração e contou que já foi bailarina da Xuxa.

Tudo começou quando Luciano Huck surpreendeu Renata ao mostrar um vídeo dela dançando no palco do programa há nove anos, quando foi bailarina do Faustão. "Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela... e nunca imaginei que ia ser uma narradora", explicou ela ao ver as cenas de seu passado.

Ela então explicou como fez a transição de carreira. "Virei narradora em 2014, quando a Rádio Globo lançou um concurso, chamado 'Garota da Voz', só pra mulheres. Na época, estava fazendo pós em jornalismo esportivo, com dificuldade de achar estágio na área. Nunca imaginei que ia dar certo como narradora, nunca imaginei fazer isso, até porque nunca tinha visto uma mulher narrar um jogo de futebol", disse.

Olha só a narradora esportiva global Renata Silveira já foi dançarina do Ding Dong do Faustão e da Xuxa! #Domingão#DomingaoComHuck. — Denis Ribeiro Lima (@Denishits) July 16, 2023

Susto em shopping

Em junho, a narradora esportiva da TV Globo Renata Silveira (33) acabou sendo vítima de furto, e relatou a experiência em suas redes sociais. A jornalista disse que teve todo o dinheiro roubado de sua carteira, depois de esquecer o acessório em um shopping.

De acordo com a narradora, os responsáveis pelo furto foram três crianças e dois adolescentes, pois viu a cena nas câmeras. “Carteira esquecida no shopping, volto 15 minutos depois pra pegar e já era… reviraram tudo e levaram o dinheiro. E a pior parte? Todos menores de idade (imagens recuperadas nas câmeras, dois adolescentes e três crianças bem pequenas). Triste! Que adultos serão?”, escreveu ela, em seu perfil oficial no Twitter.