Renata Silveira, narradora da Globo, esquece carteira em shopping e tem dinheiro furtado

Narradora esportiva da Globo, Renata Silveira vê pelas câmeras do shopping quem roubou dinheiro de sua carteira

No último domingo, 12, a narradora esportiva da TV Globo Renata Silveira (33) acabou sendo vítima de furto, e relatou a experiência em suas redes sociais. A jornalista disse que teve todo o dinheiro roubado de sua carteira, depois de esquecer o acessório em um shopping.

De acordo com a narradora, os responsáveis pelo furto foram três crianças e dois adolescentes, pois viu a cena nas câmeras. “Carteira esquecida no shopping, volto 15 minutos depois pra pegar e já era… reviraram tudo e levaram o dinheiro. E a pior parte? Todos menores de idade (imagens recuperadas nas câmeras, dois adolescentes e três crianças bem pequenas). Triste! Que adultos serão?”, escreveu ela, em seu perfil oficial no Twitter.

Carteira esquecida no shopping, volto 15 min depois pra pegar e já era… reviraram tudo e levaram o dinheiro. E a pior parte!? Todos menores de idade (imagens recuperadas nas câmeras, 2 adolescentes e 3 crianças bem pequenas). Triste! Que adultos serão!? — Renata Silveira (@renatasilveirag) February 13, 2023

A narradora Renata Silveira é a principal referência na locução esportiva feminina, se tornando a primeira mulher na narração de um jogo de futebol na TV Globo. A jornalista comandou a partida entre Flamengo e Grêmio, válido pela semifinal da Supercopa do Brasil feminina. Ela também foi a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV Brasileira.