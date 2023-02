Namorado de Ana Maria Braga rouba a cena em rápida aparição na TV

Ana Maria Braga exibe bastidores do programa 'Mais Você' e deixa vazar imagem do seu namorado, Fábio Arruda, na TV

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, da Globo, ao exibir uma nova imagem do seu namorado, Fábio Arruda. Ele apareceu em uma imagem dos bastidores da atração nesta terça-feira, 14, e roubou a cena .

Nas imagens, Fábio Arruda surgiu gravando um vídeo do encontro de Ana Maria Braga e Paola Carosella no estúdio do Mais Você. De camiseta preta, ele fez o vídeo que foi postado no Instagram da amada sobre a chegada dela para o trabalho nesta manhã.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fábio Arruda assumiram o romance há pouco tempo. Eles fizeram uma viagem em família para a África do Sul no início do ano e ela exibiu a foto do casal no programa Mais Você.

Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o romance.

Ana Maria Braga faz homenagem para Tom Veiga, o Louro José

Nesta semana, Ana Maria Braga relembrou o dia em que seria o aniversário deTom Veiga, que foi o intérprete de Louro José e faleceu em 2020. Nas redes sociais, ela fez uma homenagem especial para o antigo colega de trabalho.

"O céu deveria ter horário de visitas. Eu tenho certeza de que está rolando a maior festa por lá hoje. Ele com certeza deve estar aprontando todas. Meu amigo, parceiro de vida, fazia todo mundo rir nas horas mais improváveis. Seja como Tom ou dando vida ao meu Lourinho José. Você sempre nos surpreendia com seus improvisos, com seus comentários inteligentes, com aquela gargalhada gostosa… Aqui, a gente segue com muita saudade e ao mesmo tempo muito gratos por termos convivido com você. Parabéns, Tom. Você faz muita falta", disse ela.