Ana Maria Braga se emociona com homenagem para Tom Veiga: “Faz muita falta”

Durante o 'Mais Você', Ana Maria Braga homenageou o colega Tom Veiga, que completaria hoje 50 anos

Ana Maria Braga (73) iniciou o 'Mais Você' desta segunda-feira, 06, com uma declaração emocionante sobre seu parceiro de manhãs, Tom Veiga, que deu vida ao papagaio mais famoso da televisão brasileira, o icônico Louro José. O ex-coordenador de palco brasileiro faleceu em 2020 após sofrer um acidente vascular cerebral e completaria hoje, 50 anos.

Ana iniciou a mensagem relembrando os aniversário de Tom: “Sem dúvidas se ele estivesse vivo, seria muito comemorado do jeito que ele era, muito festeiro, ontem inclusive teria churrasco, e a festa seguiria até o próximo final de semana", revelou a apresentadora. Louro Mané, o novo parceiro de Ana, complementou: “Semana inteira de festa”.

Em seguida, o programa exibiu algumas imagens inéditas de Tom Veiga e Ana se emocionou: “Essa data sempre foi e vai continuar sendo muito especial pra mim, e pra todos nós da família ‘Mais Você’ e da família do Tom obviamente“, disse. Em seu instagram, a apresentadora também compartilhou algumas fotos abraçada com o artista no stories.

Já no Twitter, Ana publicou uma foto de Tom abraçado ao boneco de Louro José e escreveu saudosa: "Hoje é o aniversário desse meu amigo, meu parceiro de vida. Tom, você faz muita falta. O céu deveria ter horário de visitas.”, a apresentadora escreveu sobre o amigo.

Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga dois anos após sua morte

Essa não foi a primeira vez que Ana Maria Braga usou o seu espaço ao vivo para prestar homenagem ao colega. No aniversário de dois anos da morte de Tom Veiga, a apresentadora também fez questão de declarar o amor e a saudade de seu parceiro das manhãs.

“A saudade que ele deixa é enorme, não só em mim, mas em todos que conviveram com ele ou puderam assisti-lo como Louro José. Fica a memória da irreverência e felicidade que ele nos trazia e tudo que ele representou na nossa vida”, disse emocionada.