Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, dois anos após sua morte

Ana Maria Braga relembrou o icônico Louro José e fez uma homenagem para Tom Veiga dois anos após a sua morte

CARAS digital Publicado em 01/11/2022, às 18h12

A apresentadora Ana Maria Braga (73) resolveu homenagear o seu falecido colega de trabalho, Tom Veiga, nesta terça-feira, dia 01, exatamente dois anos após a sua morte. Tom era o intérprete do papagaio mais famoso da televisão, o icônico Louro José, que abrilhantou as manhãs da TV Globo, ao lado de Ana Maria, durante 25 anos.



Ana usou as redes sociais para relembrar e homenagear o amigo: “Hoje é dia de saudade.

Faz dois anos que perdemos o nosso querido Tom Veiga. Junto dele também foi o Louro José que bateu asas e foi para o céu. O Tom era um artista incrível. Esperto, divertido, irreverente. Foi meu amigo e parceiro por 25 anos. Tantos e tantos programas. Tantas e tantas manhãs que eu perco até a conta”, escreveu a apresentadora.

“A saudade que ele deixa é enorme, não só em mim, mas em todos que conviveram com ele ou puderam assisti-lo como Louro José. Fica a memória da irreverência e felicidade que ele nos trazia e tudo que ele representou na nossa vida”, finalizou Ana. Junto do texto, ela compartilhou uma ilustração, feita pelo artista Luciano Carvalho, onde aparece em forma de desenho, ao lado de Tom e de Louro.

Ana Maria Braga abre o ‘Mais Você’ com homenagem para Tom Veiga

Ana também fez questão de homenagear o amigo durante o programa ‘Mais Você’, desta terça-feira. Ela abriu o programa dizendo algumas palavras sobre o antigo colega de trabalho, quase as mesmas utilizadas também no post desta tarde. Tom Veiga faleceu no dia 1º de novembro de 2020, aos 47 anos, devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral), causado por um aneurisma.