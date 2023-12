Mylena Ciribelli é demitida da Record TV após seu quadro no Fala Brasil

A apresentadora de esportes Mylena Ciribelli não faz mais parte do time de talentos da Record TV após ter sido demitida nesta quarta-feira, 6

A apresentadora Mylena Ciribelli foi demitida da Record TV nesta quarta-feira, 6, informou o colunista Gabriel Vaquer, do site F5. Segundo ele, a saída dela foi definida depois dos cortes que aconteceram em julho na emissora e foi oficializada em dezembro.

Mylena ainda não se pronunciou sobre a saída da emissora depois de 14 anos de trabalho.

Vale lembrar que ela iniciou sua carreira na TV em 1985 ao apresentar o Som Maior na Rede Manchete. Ela foi o mundo dos esportes em 1988, ainda na Manchete, e se mudou para a Globo em 1991 para comandar o Esporte Espetacular. A estrela foi para a Record em 2009 para apresentar o programa Esporte Fantástico. Nos últimos tempos, ela estava no comando de um quadro de esportes no telejornal Fala Brasil.

Regina Casé encerra contrato com a Globo

A atriz Regina Casé anunciou nesta terça-feira, 5, que acaba de encerrar seu contrato fixo com a Globo. No time de estrelas da emissora há mais de 40 anos, ela agora só vai ganhar por obra trabalhada.

Nos últimos cinco anos, uma grande reestruturação no modelo de contratos tem mudado a relação dos artistas com o canal. "Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos", contou ela ao jornal 'O Globo'.

A atriz esclareceu que após a mudança ainda segue com ao menos dois projetos engatilhados. "Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em "Todas as flores" e com a volta de Dona Lurdes, que, de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo. Também começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja", declarou.