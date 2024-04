Murilo Benício entrega dificuldade com papel de Justiça 2: 'Está longe de minha realidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Murilo Benício explica como surgiu personagem polêmico de Justiça 2 e entrega bastidores de caracterização

Prestes a estrear na segunda temporada da série Justiça, Murilo Benício (52) confessou que enfrentou uma certa dificuldade na construção do personagem, por ser muito distante de sua realidade. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista revelou os bastidores de sua participação na produção.

"A dificuldade de criar o personagem é que ele está muito longe da minha realidade, a gente sempre usa o recurso de criatividade quando você se sente distante de uma realidade que não é sua e você nem conhece direito", explica.

Na trama, escrita por Manuela Dias, mesma autora da novela Amor de Mãe, Murilo interpreta Jayme. Ele é um empresário bem-sucedido e irmão de uma das protagonistas, mas o que ninguém imagina é que, no passado, ele abusou sexualmente de sua sobrinha adolescente.

Para Murilo, a caracterização do personagem foi fundamental para que ele chegasse ao ponto ideal que Jayme precisava ter. Durante o bate-papo, ele conta que a ideia de raspar a cabeça foi dele e logo foi acatado pela direção do projeto.

"A caracterização foi mais uma brincadeira que eu quis fazer e inspirado obviamente em outras coisas. O Gustavo desde do começo comprou a ideia, o que é sempre bom, porque a gente tem todos esses recursos da Rede Globo. Então é bom brincar de usar tudo isso", afirma ele, que não esconde a felicidade com o resultado final: "No fundo eu acho que foi um exercício de brincadeira de usar todos esses recursos e usar a imaginação, mergulhar nesse universo da Manu".

A nova temporada de Justiça tem estreia marcada para a próxima quinta-feira, 11, no Globoplay. Além de Murilo Benício, a produção também conta com participação de nomes como Nanda Costa, Paolla Oliveira, Juan Paiva, Alice Wegmann, Marcello Novais, Julia Lemmertz, Belize Pombal, Xamã, Marco Ricca, Danton Mello e Leandra Leal.