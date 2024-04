Belize Pombal se emociona ao falar de racismo e elogia série Justiça 2: 'São feridas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Belize Pombal comentou sobre importância da série Justiça no combate ao racismo e elogiou trabalho de Manuela Dias

Belize Pombal (38) confessa ter ficado emocionada com o texto e produção envolvendo a segunda temporada da série Justiça. Destaque na trama que retrata casos intrigantes envolvendo a justiça brasileira, a atriz elogiou a delicadeza do texto de Manuela Dias (43), autora da produção. "São feridas", afirma.

Durante entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, Belize comentou sobre protagonizar a série e confessou que não consegue eleger uma cena marcante. No entanto, ela garante que o público igualmente irá se emocionar com os detalhes da nova temporada.

"A série toda é muito rica, o texto da Manuela é uma riqueza e proporciona tantas possibilidades, então fica realmente desafiador eleger uma única cena. Me senti agraciada [por estar na série] porque é uma personagem que fala sobre tantas mulheres que eu convivi, mulheres negras das periferias e mulheres que eu também não convivi", declara.

Em Justiça 2, Belize interpreta Geíza, uma manicure que vai parar atrás das grades ao matar um homem para proteger sua filha, Sandra (Gi Fernandes). Por conta do crime, ela passará sete anos encarcerada e depois terá o desafio de retomar sua vida como antes.

Segundo a atriz, a série tem se mostrado necessária não apenas para discutir questões que envolvem processos judiciários, mas também como o racismo é aplicado no Brasil. "Tem uma importância social histórica muito grande esses dobramentos do racismo que atravessam todas as relações. Inclusive, na internet também", afirma.

"Eu fico muito comovida falando sobre essas coisas, mas também fala muito sobre quem vem escrevendo e contando e direcionando a história da humanidade", declara Belize, que agradece pelo comprometimento de Manuela Dias com o projeto na TV Globo.

"Quando a gente tem alguém escrevendo a história com comprometimento com as pessoas desse país e com grupos que são marginalizados, isso faz muita diferença para nossa vida. Porque nós temos pessoas negras sendo mortas, então tem uma relevância muito grande. Eu tenho uma profunda admiração", diz Belize, que finaliza emocionada: "é difícil tocar nesses temas que são feridas para o nosso país, não só para mim".