Morte repentina de ex Big Brother causou investigação na polícia; entenda

Monica Sirianni, ex-participante do Big Brother italiano, desmaiou em um bar na Itália e não resistiu

Monica Sirianni, ex-participante do Big Brother italiano, morreu aos 37 anos de forma repentina, no início de maio. Ela participou do programa, chamado Grande Fratello, no ano de 2011, e, segundo a imprensa local, desmaiou em um bar na cidade de Soveria Mannelli, na Itália, na noite de 5 de maio, e não resistiu.

A informação da morte foi divulgada apenas cinco dias depois, em 10 de maio deste ano. Os médicos locais descartaram a hipótese de que a ex-participante do Big Brother italiano tenha sofrido um ataque cardíaco e, de acordo com o jornal La Repubblica, uma investigação da polícia estava sendo conduzida no caso.

Monica estava na companhia de amigas quando sofreu o mal súbito. Ela chegou a ser levada às pressas para o hospital na cidade italiana, porém, não resistiu e morreu pouco tempo após ser interada. A causa da morte ainda não foi revelada. Nas redes sociais, admiradores e amigos lamentaram a morte da ex-participante do programa.

Nascida em Sidney, na Austrália, Monica era filha de italianos. Pouco tempo depois de seu nascimento, sua família retornou à terra natal. Formada em Língua Inglesa, ela lecionava na Itália e no ano de 2011, quando tinha 25 anos, foi selecionada para participar da 12ª edição do Grande Fratello, versão italiana do reality de sucesso Big Brother.

Durante a edição, ela viveu um romance com Fabrizio Conti, que rompeu o relacionamento que mantinha com a também participante Martina Pascutti para ficar com ela no jogo. O namoro dos dois continuou após o fim da edição da competição, porém, durou pouco tempo fora da casa. Monica era dona de uma conta no Instagram com cerca de 18 mil seguidores, hoje, ela é bloqueada.

CONFIRA HOMENAGEM À EX-PARTICIPANTE DO BIG BROTHER ITALIANO: