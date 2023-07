Morre semifinalista do 'Masterchef Profissionais'

Aos 40 anos, Wilson Cabral, ex-semifinalista do 'Masterchef Profissionais', morre após acidente

O ex-semifinalista do Materchef Profissionais, de 2022, Wilson Cabral morreu nesta sexta-feira, 21. Segundo informações do site da Band.com.br, o participante do reality havia sofrido um acidente uma semana antes, na sexta-feira, 14.

Depois do acidente envolvendo o veículo, ele foi internado, contudo, não conseguiu resistir e partiu após uma semana tentando se recuperar. Aos 40 anos, Wilson Cabral deixa a esposa, Simone, e um filho, o Arthur.

Em abril deste ano, o cozinheiro já havia sido internado depois de ter sido picado por uma aranha marrom. Na ocasião, ele contou para a Band.com.br como estava. “Virou uma infecção e minha perna ficou ruim. Tomei remédio, mas o veneno espalhou. Na semana passada, eu não estava mais conseguindo andar e tive de ser internado. O médico viu que precisava operar para tirar o tecido morto e a infecção”, disse.

Após passar pelo reality comandado por Ana Paula Padrão, Wilson Cabral abriu um restaurante com outro participante do programa, Hichel, da mesma edução que integrou em 2022.

Leia também:Por que Henrique Fogaça saiu do Masterchef? Famoso vai retornar para reality

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Nunes Cabral Neto (@wilsonnunescabraljr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Nunes Cabral Neto (@wilsonnunescabraljr)

Morre Cecília Ramos, do 'MasterChef', aos 41 anos, vítima da Covid-19

Cecília Ramos (1980 - 2021), ex-participante da penúltima edição MasterChef, morreu aos 41 anos, no último sábado, 3, por complicações da Covid-19.

A notícia foi confirmada pelo marido da chef, Francisco Pires, que assumiu as redes sociais da empresária. "Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga [...] Que Deus abençoe grandemente cada um", diz a mensagem postada.

Ela estava hospitalizada há mais de um mês, mas não resistiu. Em 27 de maio, por meio das suas redes sociais, a cozinheira pediu orações e, ainda, confirmou que estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta da doença sistêmica.