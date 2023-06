Por que Henrique Fogaça saiu do Masterchef? Famoso vai retornar para reality

Chef de cozinha Henrique Fogaça causou burburinho ao ser o segundo jurado a deixar a competição de culinária da Band

Depois de passar meses longe do Masterchef Brasil, Henrique Fogaça (49) está de volta ao reality show da Band. A novidade foi confirmada pelo próprio chef de cozinha, que recebeu mensagens de carinho dos fãs da competição.

"Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais", escreveu ele na legenda da postagem, o qual aparece nos estúdios de gravação do programa.

Henrique deixou o time de jurados do Masterchef no início deste ano, causando especulações entre os internautas. Na época, o cozinheiro, que estava desde as primeiras temporadas da atração, justificou que seria por "motivos pessoais".

Segundo a coluna Tela Plana, da revista Veja, o real motivo da despedida de Fogaça seria exaustão. Ele estaria disposto a ter mais tempo livre ao lado da família, principalmente com sua filha, Olivia.

Depois da saída de Fogaça, a Band informou que ele seria substituído por Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó. "Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano", disse ele em desabafo.

"Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve", completou.

Leia também: Quem é Rodrigo Oliveira, chef que irá substituir Henrique Fogaça no Masterchef?

Desde então, o Masterchef estava contando com Helena Rizzo, Rodrigo e Erick Jacquin, no time de jurados.

Vale destacar que Fogaça foi a segunda perda do programa, desde a saída de Paolla Carosella, que atualmente é contratada da Rede Globo. A chef de cozinha é jurada do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que Você e também comanda o Alma de Cozinheira, no GNT.