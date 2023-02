Quem é Rodrigo Oliveira, chef que irá substituir Henrique Fogaça no Masterchef?

Henrique Fogaça estava no elenco de jurados deste a temporada de estreia da atração culinária Masterchef

O chef de cozinha Henrique Fogaça (48) se junta a sua amiga Paola Carosella (50) e se torna mais um dos jurados a deixar o elenco original de integrantes do Masterchef, ao anunciar sua saída nesta quinta-feira, 2. A Band, emissora que transmite o reality show culinário, informou que o cozinheiro não estaria mais na versão com amadores em 2023.

“O MasterChef é uma grande família e sou muito grato por fazer parte disso. Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta nas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+. Aos fãs que me acompanham, obrigado pelo carinho sempre e saibam que nos veremos em breve”, disse Fogaça, em comunicado oficial da Band.

Henrique Fogaça ainda fará parte do elenco dos jurados do programa de Profissionais e com cozinheiros com mais de 60 anos de idade.

Mas quem é Rodrigo Oliveira, o substituto de Fogaça?

A Band decidiu escalar o chef Rodrigo Oliveira (42) para estar ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo no trio de jurados do Masterchef. Ele já participou algumas vezes como convidado do programa em outras temporadas. “O Rodrigo faz parte da família MasterChef há muitos anos. Ele é o chef convidado que mais participou do programa até hoje, marcando presença nas temporadas de amadores, profissionais, júnior e A Revanche, em 2019. Será um grande privilégio poder contar com ele em nossa próxima temporada. Rodrigo é a cara do Brasil”, explicou a diretora do programa Marisa Mestiço.

Rodrigo Oliveira é o nome responsável pelo sucesso do restaurante Mocotó, que é mais focado em comidas regionais brasileiras. Com 42 anos, já foi jurado de outros programas de TV e até mesmo das plataformas de streaming.