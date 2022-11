Mônica Martelli compartilha vídeo emocionante de sua mãe, que enfrenta o câncer pela sexta vez

Marilena Garcia, mãe de Mônica Martelli, começou o ciclo de quimioterapia nesta quinta-feira, 24, para tratar um tumor de pulmão

A atriz Mônica Martelli (54) compartilhou nas redes sociais na quinta-feira, 24, um vídeo em que sua mãe, Marilena Garcia (77) conta que iniciou nesta semana um ciclo de quimioterapia para tratar um câncer de pulmão.

No vídeo, Marilena explica que enfrentou a doença cinco vezes durante 32 anos: duas na mama, uma na conjuntiva e outras duas no pulmão. "Mãe, você é uma inspiração na minha existência. Te amo. Estamos juntas", escreveu a atriz no Instagram.

Por meio de comentários, outros famosos mandaram energias positivas para a mãe de Mônica. Déa Lúcia (75), mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021) escreveu: "Marilena, que Deus te abençoe", desejou.

"Muita força, fé e todo meu carinho!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle (61). "Marilena, que força de vida você transmite. Sua sabedoria e serenidade te curaram e vão continuar te curando. Você é o máximo. Um beijo muito carinhoso", postou a atriz Maria Clara Gueiros (57).

Mônica Martelli se declara no aniversário da filha

Monica Martelli usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem no aniversário da filha, Júlia (13). Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos em que a aniversariante se diverte nos palcos dos teatros com ela.

Mônica ainda colocou a música Pra Você Guardei O Amor, de Nando Reis e Ana Cãnas, como trilha.

"Meu amor faz hoje 13 anos. Minha Julia. Nem consigo lembrar como era a vida antes de você chegar. Você foi muito desejada. Minha parceira da vida e do teatro. Conhece todos os palcos desse país desde a barriga", começou a artista.

Em seguida, Mônica rasgou elogios para Julia. "Minha menina inteligente, sensível, espiritualizada, figura, liderança, forte, amiga!!! Que benção ser sua mãe!! Hoje temos estreia em SP, cidade que agora é o nosso lar. Te espero mais tarde no palco para cantarmos parabéns e celebrarmos a sua vida!!!! Te amo muito", completou.