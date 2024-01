'Moço do tempo' da Globo passa mal e deixa a emissora de ambulância; até o momento, não há detalhes sobre o seu estado de saúde

O jornalista Marcelo Pereira, que é o "moço do tempo" em vários telejornais da Globo, passou mal e precisou deixar a sede da emissora em São Paulo em uma ambulância. O caso aconteceu na última semana, mas só foi revelado agora.

Segundo informações do site 'TV Pop', o profissional deixou o canal apoiado por uma equipe de atendimento médico nas primeiras horas da última quarta-feira, 3 de janeiro. Ele se preparava para entrar no ar quando não se sentiu bem.

Levado para um hospital, ele precisou desfalcar o programa, que teve que correr para substituí-lo em tempo recorde. Nos dias seguintes, ele foi substituído por Thais Luchesi, que já foi vista em outros momentos nesta mesma função.

Até o momento, Marcelo Pereira não se pronunciou sobre seu estado de saúde. Nesta segunda-feira, 8, o Hora 1 seguiu sem a presença do profissional, o que gerou uma onda de comentários nas redes sociais. A TV Globo também não emitiu nenhuma nota oficial sobre o tema.

O que aconteceu com Burnier?

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite da última sexta-feira, 29. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o âncora foi submetido a uma angioplastia, cirurgia cardíaca de emergência. Segundo o site 'Notícias da TV', o susto pode ter acontecido durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2.

Internado na Unidade Coronária para recuperação pós-cirúrgica, Burnier atualizou seu estado diretamente do leito hospitalar: "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu o jornalista, que já precisou se afastar da televisão para tratar um câncer.

A emissora também divulgou um boletim revelando quem substituirá José Roberto Burnier durante sua recuperação. Bruno Tavares dará suporte ao apresentador nas telinhas enquanto ele se recupera ao lado de sua família; o jornalista é casado com uma médica veterinária e tem duas filhas; saiba mais sobre a família do âncora da Globo.