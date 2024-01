José Roberto Burnier aparece pela primeira vez após cirurgia: ‘Terceira vida’

José Roberto Burnier faz aparição no hospital para agradecer apoio após cirurgia de emergência por infarto; jornalista segue internado

O jornalista José Roberto Burnier fez sua primeira aparição nas redes sociais na noite da última segunda-feira, 01. O âncora da Globo, que passou por um enorme susto após sofrer um infarto e ser submetido a uma cirurgia de emergência, agradeceu por sua ‘terceira vida’ e expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio.

Internado na Unidade Coronária para recuperação pós-cirúrgica, Burnier tirou uma selfie diretamente do leito hospitalar. No clique, que foi compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, ele faz um gesto com as mãos, exibindo um oxímetro no dedo e um leve sorriso em seu rosto, tranquilizando a todos sobre seu estado após o susto.

Na legenda, Burnier agradeceu e desejou um feliz ano novo: “Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu o jornalista, que já enfrentou outro problema de saúde anteriormente. Em 2020, o comunicador precisou ficar afastado da televisão para tratar um câncer.

Nos comentários, o jornalista recebeu mensagens de apoio de colegas de equipe e admiradores: “Melhoras para vc, Bubu!!! Volte com tudo!”, disse Jacqueline Brazil. “Fique bem logo!!! Estamos todos rezando pra você se recuperar rapidinho!”, comentou Cinthia Toledo. “Ótima recuperação, amigo!! Vida longa ao mestre! Abração”, disse Alan Severiano.

O que aconteceu com José Roberto Burnier?

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite da última sexta-feira, 29. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o âncora foi submetido a uma angioplastia, cirurgia cardíaca de emergência. Segundo o site 'Notícias da Tv', o susto pode ter acontecido durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2.

As atualizações sobre seu estado de saúde foram reveladas em um novo boletim médico. De acordo com o documento, o procedimento de urgência foi um sucesso. Agora, o jornalista se encontra estável e ‘passa bem’ ‘após o susto com sua saúde. Ele deve permanecer internado em uma ala destinada ao tratamento de condições cardíacas.

Quem é o substituto do âncora da Globo?

Além de revelar detalhes do boletim do jornalista, a emissora também bateu o martelo sobre seu substituto enquanto o jornalista segue em recuperação. O apresentador contará com o apoio do jornalista Bruno Tavares enquanto se recupera ao lado de sua família. Burnier é casado e tem duas filhas; saiba mais sobre a família do jornalista.