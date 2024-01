José Roberto Burnier tem seu quadro atualizado em boletim médico após cirurgia

Boletim médico traz novas informações sobre o estado do jornalista José Roberto Burnier, que passou por cirurgia de emergência após infarto

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite da última sexta-feira, 29. Após sofrer um infarto, o âncora foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência, que ocorreu após participar do plantão de fim de ano na Globo. As atualizações sobre seu estado de saúde foram reveladas em um novo boletim médico.

O G1 divulgou um comunicado com atualizações sobre o estado de saúde do apresentador, que passou por uma angioplastia após sofrer um infarto agudo do miocárdio. De acordo com o documento, o procedimento de urgênciafoi um sucesso. Agora, o jornalista se encontra estável e ‘passa bem’ ‘após o susto com sua saúde.

Ele deve permanecer internado na Unidade Coronária, destinada ao tratamento de pacientes com condições cardíacas. A emissora também bateu o martelo sobre seu substituto enquanto o jornalista segue em recuperação. O apresentador contará com o apoio do jornalista Bruno Tavares, repórter que ganhou destaque ao participar de furos em jornais da Globo.

O que aconteceu com Burnier?

De acordo com detalhes divulgados pelo 'Notícias da TV', há indícios de que José Roberto Burnier tenha apresentado pelo menos dois telejornais enquanto sofria um infarto, já que assumiu o comando do SP1 e do SP2 nos plantçoes de fim de ano. Posteriormente, Burnier sentiu desconforto no peito, sendo submetido a exames que revelaram o bloqueio total da artéria cardíaca principal.

Comandante do SP2 desde 2022, o apresentador revelou detalhes da cirurgia de emergência: "Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", disse ele ao F5, da 'Folha de S. Paulo. Ele também tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando.

Quem é a esposa de Burnier?

A hospitalização de José Roberto Burnier após um infarto causou preocupação entre seus admiradores. Além disso, o incidente também trouxe curiosidade sobre sua família. Discretíssimo, o comunicador veterano mantém uma postura reservada e raramente compartilha detalhes de sua vida pessoal, ao lado da esposa e das filhas.

Mas recentemente, o profissional começou a compartilhar mais imagens e fotos de aparições em momentos de descontração, como em viagens. Os cliques trouxeram um vislumbre sobre a identidade de sua família; clique aqui e conheça a esposa e as duas filhas do jornalista, que é um dos mais queridos da emissora.