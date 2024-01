José Roberto Burnier é casado há mais de 35 anos e tem duas filhas; conheça

José Roberto Burnier é casado há mais de 35 anos e tem duas filhas; recentemente, ele publicou uma declaração de amor para a esposa

A internação do jornalista José Roberto Burnier após um infarto deixou os fãs do profissional abalados. É que ele é muito querido pelos colegas de profissão e pelos telespectadores. Discretíssimo, ele também costuma dividir pouco de sua vida pessoal.

Nos últimos anos, essa postura tem mudado. É que o profissional começou a compartilhar imagens e fotos de aparições em família. A última delas foi há uma semana: ele passou o Natal em Nova York.

Quem é a esposa de José Roberto Burnier?

O jornalista é casado desde 1988 com a médica veterinária Rúbia Burnier. Recentemente, ele inclusive publicou uma declaração de amor para a companheira. "Trinta e seis anos atrás, o acaso nos achou. Seis meses depois, nos casamos. Trinta e cinco anos de luta, de amor e de uma linda caminhada. Obrigado, Rubia. Paixão da minha vida", afirmou ele em uma publicação nas redes sociais.

Quem são as filhas de José Roberto Burnier?

Do relacionamento com a veterinária nasceram duas filhas. A mais velha é Júlia Burnier, que está com 31, é atriz formada pela USP e estuda em um curso de interpretação em Nova York. A filha mais nova é Olívia Burnier, 27 anos, formada em administração pela Faculdade Getúlio Vargas e que atualmente ocupa um cargo de executiva na gigante Amazon.

Burnier tranquilizou fãs após infarto

O jornalista José Roberto Burnier se pronunciou pela primeira vez após ser operado para a colocação de um stent. Trabalhando normalmente durante o plantão de Ano Novo, ele foi surpreendido por um infarto.

"Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", disse ele ao F5, da 'Folha de S. Paulo. Ele também tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", afirma. A notícia da internação e da cirurgia do jornalista foi revelada mais cedo.