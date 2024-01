De plantão, José Roberto Burnier sofre infarto e passa por cirurgia

José Roberto Burnier sofre infarto e passa por cirurgia de emergência; jornalista se recupera em hospital de SP

Âncora da Globo, o jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto e passou por uma cirurgia de emergência no coração na última sexta-feira (29). A notícia foi mantida em segredo até o momento.

Segundo informações do 'Notícias da TV', ele pode ter apresentado ao menos dois telejornais já infartado, já que participou da escala de plantões ao comandar o SP1 e o SP2 na última semana.

Burnierpassou mal com dores no peito e passou por exames que detectaram o bloqueio total da artéria principal do coração. Ainda de acordo com o veículo, ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Não há previsão de alta e o profissional deve ficar afastado do trabalho.

José Roberto Burnier tem 63 anos e é considerado um dos profissionais mais importantes do jornalismo da Globo em São Paulo. Ele é atualmente o apresentador titular do SP2, vaga que assumiu em 26 de abril de 2022 após o anúncio da saída de Carlos Tramontina da TV Globo.

Apresentador enfrentou um câncer

Em 2020, José Roberto Burnier ficou afastado da televisão para tratar um câncer. Quando retornou ao ar, ele emocionou os fãs com um agradecimento."Antes de ir para notícias do dia, queria agradecer do fundo do meu coração as mensagens que recebi de vários de vocês, mensagens de carinho, força e solidariedade. Estava afastado desde 17 de julho do ano passado para me tratar de um câncer. Agora felizmente está tudo bem, então com saúde vamos continuar levando adiante essa experiência fantástica que é a vida", disse ele.

Burnier começou na Globo da década de 1980, como repórter no Globo Rural. Foi editor-chefe e apresentador do Bom Dia São Paulo e repórter do Jornal Nacional, participando de importantes coberturas em áreas como política, economia e saúde. Versátil, ele também esteve presente em grandes coberturas como âncora.