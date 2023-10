Mesmo em disputa pela herança, Rose Miriam manda recado para o filho e o faz chorar

No 'Domingão com o Huck', Rose Miriam manda recado emocionante para seu filho com Gugu Liberato, João Augusto Liberato

O Domingão com o Huck deste domingo, 08, foi emocionante para os telespectadores e mais ainda para o filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, que homenageou o pai falecido no palco e ainda recebeu um recado comovente de sua mãe, Rose Miriam.

Em luta na justiça para ser reconhecida como mulher do comunicador, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado, os dois mostraram que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam.

"Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, Luciano, pelo convite que você fez ao meu filho. Ele está muito feliz de estar aí. Filho, é um prazer imenso, uma honra imensa para uma mãe estar aqui pra te dizer umas rápidas palavras, filho", começou Rose Miriam.

"Desde pequeno que a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. Você será um grande apresentador de televisão, como foi o papai", falou ela. "O papai foi amado por todos os brasileiros, foi um grande apresentador que levou emoções e alegria para todos os fãs dele, e você será assim também. Eu te desejo tudo de bom", disse ao seu primogênito.

Muito emocionado após imitar o pai no palco e ouvir as palavras da mãe, João Augusto Liberato caiu no choro. "Eu te amo, mãe! Te amo muito, do fundo do meu coração!", declarou. "Até hoje é difícil assistir a vídeos do meu pai, e eu tive que assistir a vários para aprender a dança do passarinho e até a do KLB", comentou.

"É muito difícil para mim, porque é muita emoção, muita tristeza e muita saudade lembrar do meu pai. Obrigado pela oportunidade que você me deu de honrar ele aqui", falou o jovem que cantou Pintinho Amarelinho e interpretou o KLB, reproduzindo a época do Domingo Legal.

🚨PAZ SELADA! Rose Miriam manda recado para o filho, João Liberato #Domingãopic.twitter.com/Lp5S6LGUGb — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 8, 2023

Filho de Gugu emociona com apresentação

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Faustão e Gugu, se enfrentaram no 'Domingão com Huck' em busca do cinturão deste domingo, 08.

E homenagens não faltaram no programa de Luciano Huck. João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 90: “Pintinho Amarelinho”, que ficou conhecida na voz de seu pai, Gugu Liberato, que faleceu em 2019.

E o pintinho amarelinho em pleno #Domingão? 🐥 João Liberato fez uma lindíssima homenagem ao pai Gugu Liberato na Batalha do Lip Sync! pic.twitter.com/EZmpeEJ0fb — Domingão com Huck (@domingao) October 8, 2023

A plateia, claro, ficou emocionada com a homenagem de João Augusto. "Muita emoção de estar aqui. Essa é uma música clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano".

Nas redes, os fãs celebraram com nostalgia a apresentação, que emocionou os telespectadores:

“Chorando ao ver João Liberato dublar Gugu! Voltei no tempo, quando era criança e dançava o "pintinho amarelinho" no Viva Noite! Ah, que nostalgia!”, escreveu uma internauta, “Socorro! Eu tô aqui chorando com um moleque vestido de amarelo cantando pintinho amarelinho na TV. Que homenagem linda do filho do Gugu para o pai”, se emocionou outra.

Já no segundo round, o palco do Domingão com Huck se transformou no Domingo Legal. Em sua apresentação, João Liberato se apresentou ao lado de Bruno e Kiko, integrantes da banda KLB, que fez grande sucesso nos anos 90 e era atração frequente no programa comandado por Gugu.

Por duas décadas, Faustão e Gugu disputavam a audiência das tardes de domingo com os programas "Domingão do Faustão" e "Domingo Legal", nos anos 90 e 2000. É bom lembrar que João Guilherme Silva em breve terá um novo programa na Band.