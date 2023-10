Filho de Gugu Liberato cai no choro ao falar do pai: ‘Muita tristeza'

Filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato não segura as lágrimas ao contar sobre a saudade do pai

O jovem João Augusto Liberato participou do Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana e não segurou as lágrimas ao falar de seu pai, o apresentador Gugu Liberato. Ele chorou no palco ao relembrar a saudade que sente do pai, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico.

No palco, João falou sobre como foi homenagear o pai no Domingão, já que dublou a música Meu Pintinho Amarelinho e Baile dos Passarinhos no quadro Batalha do Lip Sync. "Até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai. Eu tive que assistir vídeos para aprender a dança do passarinho, e até do KLB. É muita emoção, muita tristeza, muita saudade lembrar do meu pai. só quero agradecer pela oportunidade para poder honrar ele aqui hoje”, disse ele, que recebeu o abraço carinhoso de Luciano Huck.

Além disso, João Augusto também ouviu depoimentos de sua tia Aparecida Liberato, da avó Maria do Céu e da mãe Rose Miriam. Em seu depoimento, Aparecida disse: “Que legal ver você aí no palco do Domingão. O destino fez com que você amadurecesse muito rapidamente. E hoje você é um homem, um homem íntegro, generoso, amoroso. Esse perfil me lembra alguém e você sempre gostou muito de brincadeiras, de ter amigos, de socializar com todo mundo, das brincadeiras que a gente faz todos os natais, as surpresas que o seu pai preparava. você é uma pessoa que gosta disso, que gosta de gente. E é preciso ter muita coragem para esta aí onde você está com todas essas pessoas, João Guilherme também. O seu pai, lá nas estrelas, está muito orgulhoso de você. Voa, João Augusto, nós estamos aqui para te apoiar”.

Por sua vez, Maria do Céu elogiou o neto. "O João é muito parecido com o meu filho em todos os sentidos, no rosto, na alma, em tudo. Ele é igualzinho ao meu filho. Eu até falo para ele que parece o meu filho mesmo. É um menino muito bom. Eu acho que se ele for apresentador, ele vai ter muito sucesso porque ele é muito lindo”, afirmou.

Então, Rose Miriam falou do talento do filho para seguir os passos do pai na TV. "Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a você, Luciano, pelo convite que fez ao meu filho, ele está muito feliz de estar aí. Filho, é um prazer imenso estar aqui para te dizer umas rápidas palavras. Desde pequeno que a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. você será um grande apresentador de tv como foi o papai. O papai foi amado por todos os brasileiros, foi um grande apresentador e você será assim também. Eu te desejo tudo de bom”, declarou.