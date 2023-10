Domingão com Huck: nostalgia toma conta com homenagens para Faustão e Gugu Liberato

Filhos de Faustão e Gugu Liberato se encontram no palco do Domingão com Huck e o público relembra os apresentadores que dominaram a TV por vários anos

Na noite deste domingo, os telespectadores viveram um grande momento de nostalgia com a edição do Domingão com Huck, da Globo, com as participações de João Silva, filho de Faustão, e João Augusto, filho de Gugu Liberato. Os dois participaram do quadro Batalha do Lip Sync e os telespectadores relembraram de quando Faustão e Gugu dominavam as tardes de domingo na Globo e no SBT.

Quem viveu nas décadas de 1990 e 2000 se lembra da rivalidade entre Faustão e Gugu Liberato pela audiência do povo brasileiro na TV nas tardes de domingo. Cada em uma emissora, eles faziam história na TV com quadros memoráveis e muito talento. E um pouco de tudo o que eles representaram para a TV aberta foi relembrado neste domingo.

No Domingão com Huck, a produção relembrou grandes momentos do Domingão do Faustão e também do Domingo Legal. Faustão e Gugu apareceram no telão em vídeos que recordaram os clássicos dos programas de ambos. E a memória do público foi reativada com a recriação de momentos marcantes no palco do atual Domingão.

Quando João Augusto dublou no palco, a produção recriou o cenário do Domingo Legal e ainda teve as participações especiais de Alessandra Scatena e KLB, que eram figuras garantidas na atração de Gugu. Logo depois foi a vez de João Silva dublar no palco e ele também contou com a recriação do cenário do Domingão com Faustão, com direito a bailarinas, como Aline Campos e até a Michael Jackson no meio da plateia.

O Domingão com Huck deste final de semana relembrou dois grandes ícones da TV brasileira e relembrou os tempos de sucesso dos programas de auditório e que marcaram gerações. Foi um momento especial para os fãs saudosos de seus ídolos.

