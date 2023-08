Vivendo drama, Matheus Ceará é afastado do 'A Praça é Nossa' e preocupa fãs

Matheus Ceará é afastado do 'A Praça é Nossa'; quem viu o programa notou a ausência do humorista

O humorista Matheus Ceará foi afastado das gravações do A Praça é Nossa mais uma vez. Fãs já notaram que ele não apareceu no episódio inédito que foi exibido nesta quinta-feira, 17, e estavam preocupados.

Agora, o colunista Gabriel Perline, do iG, revelou que ele voltou a ter uma crise de pânico e precisou deixar as gravações. Ele ainda se recupera dos efeitos do diagnóstico que o afastou dos palcos em junho.

No comunicado divulgado na época semana, a assessoria do artista disse que o problema não era grave. “Seguindo com a nossa missão, em especial com os fãs do Matheus, comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que o mais breve possível, ele consiga retornar sua agenda”.

Depois, o próprio Matheus Ceará apareceu para justificar seu sumiço. Na época, ele ficou tão abalado que precisou se afastar completamente das redes sociais e sequer atendia telefonemas dos amigos mais próximos.

"Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores, tem dias. Então eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater encima disso. São vários gatilhos [...]", acrescentou ele, explicando que não está cuidado das suas redes sociais, pois isso aumenta sua ansiedade.

Matheus Ceará é um dos talentos da nova geração

Matheus Ceará tem 39 anos. Ele é considerado um dos mais talentosos artistas de sua geração. Além de ser integrante fixo do programa do SBT, ele também faz shows por todo o Brasil. É justamente essa rotina atribulada que tem prejudicado o ator. "A minha vida é fazer vocês sorrirem, é fazer vocês felizes, é trazer vídeos de humor, brincadeiras... eu não imaginava que eu era tão querido pelo Brasil, pelos colegas de trabalho. O tanto de mensagens que eu recebi, de ligações, por mais que eu não tenha respondido. Passando para agradecer porque vê o que as pessoas que me mandaram, os comentários, as matérias respeitando a gente, não tenho que falar, só agradecer o carinho de vocês... foram muito respeitosos comigo."