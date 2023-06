Matheus Ceará desabafa sobre sumiço das redes sociais: "São vários gatilhos"

O humorista Matheus Ceará se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após cancelar a agenda de shows e não atender ninguém

O humorista Matheus Ceará usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, para se pronunciar sobre o seu sumiço das redes sociais. Ele preocupou os amigos e fãs após cancelar sua agenda de shows e não responder mensagens e ligações.

"Muita gente já sabe o que vem acontecendo comigo. Eu tenho crise de ansiedade, síndrome do pânico, tenho depressão também. Então, tem vários gatilhos que acelera isso aí... Domingo eu estava voltando de um show, tive um gatilho forte e resolvi por hora cancelar tudo e poder resolver. Fiquei em casa, falei com meu médico e fiquei de resguardo para poder cuidar de tudo isso, que não é brincadeira é uma coisa que trava a gente, não tem controle. Resolvi parar uns dias", explicou ele, ressaltando que não saiu para gravar o programa A Praça É Nossa, do SBT, e também não atendeu nenhuma ligação.

Em seguida, Ceará confessou que está aprendendo a lidar com todas essas situações, já que fazia tempo que ele não tinha uma crise forte, de não conseguir falar com ninguém, como aconteceu dessa vez. "Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores, tem dias. Então eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater encima disso. São vários gatilhos [...]", acrescentou ele, explicando que não está cuidado das suas redes sociais, pois isso aumenta sua ansiedade.

Depois, o humorista agradeceu todo o apoio e carinho que recebeu. "A minha vida é fazer vocês sorrirem, é fazer vocês felizes, é trazer vídeos de humor, brincadeiras... eu não imaginava que eu era tão querido pelo Brasil, pelos colegas de trabalho. O tanto de mensagens que eu recebi, de ligações, por mais que eu não tenha respondido. Passando para agradecer porque vê o que as pessoas que me mandaram, os comentários, as matérias respeitando a gente, não tenho que falar, só agradecer o carinho de vocês... foram muito respeitosos comigo."

"Se você sente isso, se você passa por isso, converse com as pessoas, fala para sua família, para as pessoas que você mais ama. Tente descobrir o que te causa isso, fale abertamente para tentar entender o que se passa com você, porque de verdade, não é ma brincadeira, não é uma bobeira. Então, cuide, converse com as pessoas", alertou ele, aproveitando para indicar o CVV (Centro de Valorização da Vida), um canal que pessoas que estão enfrentando alguma crise, como aconteceu com o humorista, podem entrar em contato para conversar e receber apoio. "O telefone é 188, se você quiser falar também, 24 horas por dia, eu liguei uma hora da manhã", revelou.

Por fim, Matheus contou que está em casa com sua família e que na próxima semana pretende voltar a gravar e também fazer seus shows. "A partir da semana que vem a agenda está ok. Eu quero voltar a gravar a Praça, fazer os shows, colocar os conteúdos nas redes sociais... Não vou falar chega de tristeza, porque não sei o que falar, mas chega de pensamento negativo, bora trabalhar, foco pra frente. Vamos ver como será a vida daqui pra frente. Mas uma coisa eu sei, que vocês tão comigo, me apoiam, que meus colegas de trabalham me apoiam, que as pessoas me amam. Muito obrigado pelo carinho de vocês", completou ele, que prende falar mais sobre o assunto com seus seguidores, mesmo decidindo seguir afastado das redes sociais.

Entenda o sumiço do humorista

O sumiço do humorista Matheus Ceará segue preocupando fãs de todo o Brasil. Nesta sexta-feira, 16, seguidores seguem em busca de respostas sobre o que aconteceu com o integrante do A Praça é Nossa. Até o momento, tudo permanece envolto em muito mistério.

Isso porque ele cancelou todos os compromissos profissionais no início da semana. Nesta quinta, um novo comunicado estendeu o cancelamento dos shows para um prazo indeterminado, mas seguiu não revelando o motivo do afastamento do humorista. No comunicado divulgado nesta semana, a assessoria do artista disse que o problema não era grave, mas manteve o mistério.

"Seguindo com a nossa missão, em especial com os fãs do Matheus, comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que o mais breve possível, ele consiga retornar sua agenda. Lamentamos qualquer inconveniente, mas neste momento precisamos priorizar a saúde e o bem-estar do Matheus. Agradecemos a compreensão, o carinho e a atenção de todos. Tão logo seja possível, divulgaremos novas informações."

