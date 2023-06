O que aconteceu com Matheus Ceará? Humorista sumiu e não atende ligações

Humorista sumiu, cancelou shows e não atende ligações - ele está sumido há dias

O sumiço do humorista Matheus Ceará segue preocupando fãs de todo o Brasil. Nesta sexta-feira, 16, seguidores seguem em busca de respostas sobre o que aconteceu com o integrante do A Praça é Nossa. Até o momento, tudo permanece envolto em muito mistério.

Isso porque ele cancelou todos os compromissos profissionais no início da semana. Nesta quinta, um novo comunicado estendeu o cancelamento dos shows para um prazo indeterminado, mas seguiu não revelando o motivo do afastamento do humorista.

Agora, novos detalhes preocuparam ainda mais os fãs. Isso porque o site LeoDias.com revelou que o humorista não atendeu as ligações de Carlos Alberto de Nóbrega realizadas desde o seu sumiço. Ele também não apareceu nas gravações do A Praça é Nossa .

No comunicado divulgado nesta semana, a assessoria do artista disse que o problema não era grave, mas manteve o mistério. “Seguindo com a nossa missão, em especial com os fãs do Matheus, comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. Seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados para que o mais breve possível, ele consiga retornar sua agenda”.

A equipe ainda disse que é necessário compreensão dos fãs. “Lamentamos qualquer inconveniente, mas neste momento precisamos priorizar a saúde e o bem-estar do Matheus. Agradecemos a compreensão, o carinho e a atenção de todos. Tão logo seja possível, divulgaremos novas informações”.

Um dos talentos de sua geração

Matheus Ceará tem 39 anos. Ele é considerado um dos mais talentosos artistas de sua geração. Além de ser integrante fixo do programa do SBT, ele também faz shows por todo o Brasil - só nesta semana, ele deveria se apresentar em cidades como Catanduva/SP, Campinas/SP, Palmas/TO e na capital paulistana. Na próxima semana, estavam agendadas apresentações no Rio Grande do Sul e no Pará.