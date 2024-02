TV / Novidade

The Masked Singer Brasil: Pé de Alface é desmascarado. Saiba quem é!

No programa The Masked Singer Brasil deste domingo, 25, o personagem Pé de Alface foi desmascarado no palco e revelou que era interpretado por um ator

Pé de Alface no programa The Masked Singer Brasil - Foto: Globo/ Maurício Fidalgo