Emilio Dantas comenta preparação para viver vilão em “Vai na Fé”: “Narcisistas e psicopatas”

O ator Emilio Dantas, que vive o vilão Theo na novela “Vai na Fé”, comentou sobre sua preparação para o papel

Neste domingo, 23, Emilio Dantas comentou sobre o vilão Theo que vive na novela “Vai na Fé” durante uma reportagem no “Fantástico”. O ator deu detalhes sobre a preparação que fez para viver o antagonista na trama de Rosanne Svartman.

O relato de Emilio surgiu em uma reportagem feita por Ana Carolina Raimundi sobre narcisistas, que apesar do roteiro não falar abertamente disso, o ator que vive Theo falou que pensou nisso ao atuar.

“Assisti muitas coisas sobre narcisistas e psicopatas, enfim, sobre todas as vertentes possíveis para se colocar nesse lugar. A questão do carisma, do bom humor, da boa aceitação é sempre muito forte, muito marcante”, comentou Dantas em relação a sua preparação para o papel.

Quem também comentou sobre o narcisismo presente na personalidade de Theo, foi Renata Corrêa, que faz parte da equipe de roteiristas da novela das 19h que será sucedida por “Fuzuê”: “Dependendo do interesse que ele tem na pessoa, ele mostra uma face. É muito difícil para quem cai na teia de um narcisista ligar pontos e descobrir quem ele é. E ele consegue fazer com que as pessoas se sintam confusas e culpadas”.

Emilio ainda falou sobre a manipulação feita por Theo com outros personagens como a protagonista Sol, vivida por Sharon Menezzes: “A grande diferença é jogar um jogo com cada um”.

“Vai na Fé” está chegando em suas últimas semanas, em agosto, a trama das sete será substituída por “Fuzuê”, estrelada por Marina Ruy Barbosa. A última semana de gravações já aconteceu e, algumas alterações foram feitas.

De acordo com o jornal “O Globo”, houve uma modificação na cena final das personagens Clara e Helena (vivida por Regiane Alves e Priscila Sztejnman). Apesar do final não ter sido revelado, foi antecipado pela equipe o final para o casal queridinho do público será feliz.

Bastidores!

Mesmo com a novela acabando, o elenco de “Vai na Fé” não conseguiu fugir de rumores e polêmica. Recentemente, a atriz Bella Campos, que vive a personagem Jenifer, veio a público explicar o motivo que não comparece às festas do elenco da novela.

“Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é: 'A Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas'. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. 'Ah Bella, mas não é legal ser assim...'. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento", disse ela.