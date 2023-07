Vai na Fé: Final de Clara e Helena sofre modificação

Na reta final da gravação da novela Vai na Fé, as atrizes Regiane Alves e Priscila Sztejnman recebe novo roteiro sobre o desfecho de Helena e Clara

A reta final de gravações da novela Vai na Fé, da Globo, contou com uma alteração no final das personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). De acordo com informações da Coluna Play, do Jornal O Globo, as atrizes receberam um roteiro com cena modificada nos últimos dias de gravações.

O desfecho não foi revelado, mas deixou a equipe da trama feliz com o que acontece com as personagens. O que já foi antecipado é que o público será levado a acreditar que elas vão terminar a história de um jeito, mas terá uma reviravolta que vai terminar com uma surpresa agradável.

Vale lembrar que as personagens Clara e Helena são queridinhas do público, que até fez campanha nas redes sociais para que a cena do beijo delas fosse exibida há algumas semanas. Agora, os telespectadores aguardam para saber se elas vão terminar juntas ou não.

Theo agita o último capítulo de Vai na Fé

A novela Vai na Fé, da Globo, chegará ao fim em agosto e as últimas emoções da trama prometem agitar o público. Na trama, Theo (Emilio Dantas) vai tomar uma última atitude contra Sol (Sheron Menezzes) e isso vai desencadear o seu destino na história.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Theo vai aprontar na reta final da novela. O vilão vai explodir um galpão com Ben (Samuel de Assis) lá dentro com o objetivo de matar o rival, mas o mocinho consegue escapar com vida. Pouco depois, ele arma o sequestro de Sol.

No dia do casamento de Sol e Ben, Theo se disfarça de garçom e sequestra a noiva. Porém, ele não terá sucesso. O esconderijo dele será descoberto e Theo será preso por todos os crimes que já cometeu na história.