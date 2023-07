Vai na Fé: Theo vai aprontar no último capítulo da novela. Saiba o que acontece!

No último capítulo da novela Vai na Fé, Theo toma atitude radical contra Sol e isso vai definir o seu futuro

A novela Vai na Fé, da Globo, chegará ao fim em agosto e as últimas emoções da trama prometem agitar o público. Na trama, Theo (Emilio Dantas) vai tomar uma última atitude contra Sol (Sheron Menezzes) e isso vai desencadear o seu destino na história.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Theo vai aprontar na reta final da novela. O vilão vai explodir um galpão com Ben (Samuel de Assis) lá dentro com o objetivo de matar o rival, mas o mocinho consegue escapar com vida. Pouco depois, ele arma o sequestro de Sol.

No dia do casamento de Sol e Ben, Theo se disfarça de garçom e sequestra a noiva. Porém, ele não terá sucesso. O esconderijo dele será descoberto e Theo será preso por todos os crimes que já cometeu na história.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 20 a 22 de julho:

Capítulo 160 - Quinta-feira, 20 de julho

Kate consegue se acalmar, e Ben faz sua defesa. Bruna vibra com a liberdade da filha. Hugo tenta se reaproximar de Jenifer. Kate posta uma foto com Rafa e Theo fica furioso. Jenifer fala para Eduardo que ficou mexida de ver Hugo no hospital. Joel e Jairo disputam a atenção de Bruna. Theo e Ben discutem. Sol estranha o comportamento de Wilma. Guiga tensiona com uma mensagem que Vini manda para Yuri. Dora e Fábio veem Lui e Lumiar juntos. Doutor Mauri tenta tranquilizar Fábio. Dora morre. Com a ajuda de todos, Lui faz a festa de Carnaval para Dora.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 21 de julho

Fábio derrama as cinzas de Dora no jardim em uma cerimônia para todos os amigos. Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben, que a apoia. Lui conforta Lumiar. Algumas semanas se passam. Guiga muda o nome escolhido pelos fãs para o seu bebê. Fábio insiste para Lui e Lumiar voltarem para o Rio de Janeiro. Wilma sugere que Sol grave seu clipe na praça de Piedade. Lumiar se despede de seus alunos. Érika pensa em como prejudicar Sol. Jenifer pede para Hugo pintar um desenho no clipe de Sol. Theo seduz Érika. Bruna fecha um contrato para o fornecimento das quentinhas. Hugo avisa a Eduardo que lutará por Jenifer. Sol fala animada com os fãs e alunos na gravação do clipe.

Capítulo 162 - Sábado, 22 de julho

Sol apresenta todos que estão ajudando no clipe. Theo chega com Érika ao local de gravação. Theo provoca Ben, que o agride. Joel cobra uma resposta de Bruna. Todos aplaudem o discurso de Sol. Jenifer não se conforma com a impunidade de Theo. Clara é convidada para trabalhar em São Paulo como modelo. Eduardo percebe Hugo olhando para Jenifer. Marlene aconselha Bruna. Theo faz um depoimento atacando Ben. Jenifer pede para Hugo ajudá-la a falar com Orfeu. Lui liga para Lumiar, que fica animada. Ben pede para Lumiar representá-lo no caso novo do escritório. Jenifer consegue falar com Orfeu e o questiona sobre as falcatruas de Theo.