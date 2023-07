Vai na Fé: resumo da novela de 17 a 22 de julho

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben

Capítulo 157 - Segunda-feira, 17 de julho

Kate e Rafa mandam mais mensagens para Theo, que decide avisar à polícia. Dora se emociona ao ver Guiga. Wilma e Fábio iniciam o espetáculo para Dora. Lui canta no palco com Lumiar. Rafa não deixa Kate desistir do plano. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo acerta o pagamento do resgate. Eduardo canta uma música para Jenifer na igreja, e Hugo decide voltar para o terreno baldio onde dormia. Lui é surpreendido por Lulu Santos, e todos se emocionam. Hugo se preocupa ao ver que Kate e Rafa forjaram um sequestro. Theo chega para pagar o resgate. Hugo, Kate e Rafa se desesperam com a presença da polícia ao redor do terreno baldio.

Capítulo 158 - Terça-feira, 18 de julho

Rafa tenta afastar os policiais para salvar Kate e Hugo. Bruna reclama de Jairo para Sol. Lulu Santos aconselha Lui a voltar a cantar. Joel se declara para Bruna. Um dos policiais atira, Hugo é baleado e Kate é presa. Rafa tenta ir à delegacia, mas tem uma crise. Lui observa Lumiar se despedir de Ben. Theo conta para Clara que Kate sequestrou Rafa com a ajuda de Hugo. Sol tenta acalmar Bruna. Theo tenta incriminar Kate em seu depoimento à delegada. Ben fala com a filha de Bruna e descobre que Hugo está no hospital. Theo manda Érika escrever sobre o falso sequestro do filho. Clara não deixa Rafa ir com Ben à delegacia.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 19 de julho

Ben tenta explicar o que aconteceu para Clara. Sol conforta Bruna. Anthony recrimina Érika. Rafa pede para ir com Ben à delegacia ajudar Kate. Wilma se despede de Dora e Fábio. Rafa enfrenta Clara. Jenifer se desespera ao saber que Hugo foi baleado. Dora pede para Lui organizar um bloco de carnaval. Jenifer pede para ir com o pastor Miguel visitar Hugo no hospital. Theo ofende Clara, que o expulsa de sua casa. Rafa inocenta Kate. Hugo ouve Jenifer se declarar para ele. Bruna ataca uma jornalista na porta da delegacia. Theo reclama de Érika. Jenifer e os amigos vão à audiência de custódia de Kate. Guiga pede para ficar mais tempo com Yuri em Lumiar. Theo exige que Kate permaneça presa. Kate chora durante a audiência de custódia.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 20 de julho

Kate consegue se acalmar, e Ben faz sua defesa. Bruna vibra com a liberdade da filha. Hugo tenta se reaproximar de Jenifer. Kate posta uma foto com Rafa e Theo fica furioso. Jenifer fala para Eduardo que ficou mexida de ver Hugo no hospital. Joel e Jairo disputam a atenção de Bruna. Theo e Ben discutem. Sol estranha o comportamento de Wilma. Guiga tensiona com uma mensagem que Vini manda para Yuri. Dora e Fábio veem Lui e Lumiar juntos. Doutor Mauri tenta tranquilizar Fábio. Dora morre. Com a ajuda de todos, Lui faz a festa de Carnaval para Dora.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 21 de julho

Fábio derrama as cinzas de Dora no jardim em uma cerimônia para todos os amigos. Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben, que a apoia. Lui conforta Lumiar. Algumas semanas se passam. Guiga muda o nome escolhido pelos fãs para o seu bebê. Fábio insiste para Lui e Lumiar voltarem para o Rio de Janeiro. Wilma sugere que Sol grave seu clipe na praça de Piedade. Lumiar se despede de seus alunos. Érika pensa em como prejudicar Sol. Jenifer pede para Hugo pintar um desenho no clipe de Sol. Theo seduz Érika. Bruna fecha um contrato para o fornecimento das quentinhas. Hugo avisa a Eduardo que lutará por Jenifer. Sol fala animada com os fãs e alunos na gravação do clipe.

Capítulo 162 - Sábado, 22 de julho

Sol apresenta todos que estão ajudando no clipe. Theo chega com Érika ao local de gravação. Theo provoca Ben, que o agride. Joel cobra uma resposta de Bruna. Todos aplaudem o discurso de Sol. Jenifer não se conforma com a impunidade de Theo. Clara é convidada para trabalhar em São Paulo como modelo. Eduardo percebe Hugo olhando para Jenifer. Marlene aconselha Bruna. Theo faz um depoimento atacando Ben. Jenifer pede para Hugo ajudá-la a falar com Orfeu. Lui liga para Lumiar, que fica animada. Ben pede para Lumiar representá-lo no caso novo do escritório. Jenifer consegue falar com Orfeu e o questiona sobre as falcatruas de Theo.