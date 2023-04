The Masked Singer: Abelha-Rainha fica em segundo lugar e é desmascarada no palco

Na grande final do The Masked Singer Brasil, Abelha-Rainha revela qual é a artista por trás da fantasia ao ficar em segundo lugar na competição

Neste domingo, 9, o público do The Masked Singer Brasil viu a personagem Abelha-Rainha ficar em segundo lugar na competição deste ano. Ela ficou atrás apenas de Vitória-Régia, que foi a grande campeã da temporada. Na grande final, a Abelha revelou que foi interpretadapela cantora e atriz Larissa Luz, que é uma das comentaristas do programa Saia Justa, do GNT.

Ao tirar a máscara, a artista contou sobre a experiência de ter feito parte da atração. "Guardar a fofoca foi terrível! Sou péssima para mentir! Quando me perguntam na lata a informação costumo entregar só com o olhar!", disse ela.

E completou: "Fiquei feliz demais com o convite! Primeiro porque amo o casting das outras temporadas e me senti honrada de poder fazer parte! Depois porque tinha muita curiosidade para saber como tudo acontecia e vontade de desbravar esse mundo lúdico e divertido que o programa propõe!".

Saiba quem interpretou o Galo, que ficou em terceiro lugar

O personagem Galo foi um dos três finalistas da temporada e ficou em terceiro lugar na competição, ficando atrás da Abelha-Rainha e da Vitória Régia. Ao ser desmascarado, o Galo revelou que foi interpretado pelo cantor Xamã .

No palco, ele falou sobre a emoção de ter participado da atração. "Participar do The Masked foi uma experiência maravilhosa! Tive a oportunidade de cantar músicas que não estão no meu repertório, de outros gêneros musicais, dividi o palco com o João Gomes, tá ligado?", disse ele, e completou: "Apesar de mascarado fiz muitas amizades também, o ambiente era muito legal!".