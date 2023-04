The Masked Singer: Vitória-Régia vence e surpreende jurados; descubra quem é

Vitória-Régia leva a melhor na grande final e deixa jurados do The Masked Singer completamente chocados

Neste domingo, 9, foi exibida a grande final da terceira temporada do The Masked Singer, que já foi previamente gravada pela Globo. E nesta tarde de Páscoa, foi revelada a famosa que estava por trás do personagem que levou o título desta vez.

A final da terceira temporada foi disputada entre a Abelha-Rainha, a DJ Vitória-Régia e o Galo. Porém, quem vai se dar bem mesmo é a planta! Uma mulher será a grande campeã do reality que é apresentado pela cantora Ivete Sangalo.

DJ Vitória-Régia é ninguém mais ninguém menos que a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20: Flay! E ela se consagrou a grande ganhadora, fazendo parte do time de vencedores do reality, que é composto pela cantora Priscilla Alcântara, que foi a Unicórnio, e o ator David Junior, que era o Dragão.

Os outros finalistas também chocaram os jurados! O personagem Galo era vivido pelo rapper Xamã, enquanto a Abelha-Rainha na verdade era a cantora Larissa Luz.