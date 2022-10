Marieta Severo deixa o elenco fixo da Globo

Marieta Severo e a Globo encerram o contrato de longo prazo, diz colunista

A atriz Marieta Severo (75) não faz mais parte do elenco fixo da Globo, informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela encerrou o contrato de longo prazo com a emissora carioca e deverá assinar contratos por obra certa a partir de agora.

Ela entrou para a Globo em 1966, quando estrelou a novela O Sheik de Agadir. Um dos trabalhos mais longos dela na emissora como foi a Dona Nenê no seriado A Grande Família, entre 2001 e 2014. Além disso, ela também atuou em Que Rei Sou Eu?, Laços de Família e Verdades Secretas, entre outros projetos.

A novela mais recente da atriz foi Um Lugar ao Sol, na qual interpretou Noca. Inclusive, Marieta já estaria sendo sondada pela Globo para integrar o elenco de um novo projeto, mas o acordo ainda não foi fechado.

Marieta Severo teve sequela da Covid-19

Após se recuperar da Covid-19, a atriz Marieta Severo contou que percebeu uma dificuldade com sua memória, que seria uma sequela da doença. Em recente participação no podcast Novela das 9, ela contou que o lapso de memória chegou a atrapalhar na hora de gravar a novela Um Lugar ao Sol.

"Fiquei com muita fadiga e com problemas de lapso de memória. Eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes, e ela me falava disso. A Andréia Horta também. Nós duas tivemos juntas, então quando voltamos a gravar, foi um apoio muito grande uma para a outra", explicou.