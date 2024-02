Mariana Rios abre o jogo sobre saída da Record TV

Mariana Rios desabafa sobre a decisão de não seguir no comando de programas na Record TV: 'A palavra para hoje é ‘coragem’'

A atriz e apresentadora Mariana Rios não aceitou o convite para apresentar a próxima temporada de A Grande Conquista, da Record TV. Com isso, ela deixou a emissora e foi substituída por Rachel Sheherazade. Nas redes sociais, ela falou sobre a sua decisão e a necessidade de seguir outros caminhos.

“Nos dois últimos anos, tive duas grandes oportunidades tanto apresentando a Ilha Record quanto a Grande Conquista. Dois trabalhos que foram verdadeiros presentes para mim. Eu aprendi tanto, trabalhei muito ao lado de uma equipe que só me fez bem. Sou extremamente grata. E só eu sei o quanto foi difícil tomar a decisão em não aceitar o convite para apresentar a segunda temporada. Mas eu preciso ser fiel aos meus planos e sonhos”, disse ela.

E completou: "E nesse momento eu não conseguiria me dedicar como me dediquei estando a frente do programa. Eu quero agradecer a todos que acreditam em mim e confinam em minhas decisões. E aqueles que me dão chance de ser quem eu sou! Isso não tem preço. E a palavra para hoje é ‘coragem’. Sem ela estacionamos não conseguindo sair do lugar. Desejo que ela sempre me acompanhe. Vamos em frente. Ontem, hoje e sempre”.

Mariana Rios foi ao velório de Abilio Diniz

A atriz Mariana Rios demonstrou o seu apoio ao acompanhar o namorado, Juca Diniz, ao velório do avô, o empresário Abilio Diniz. Os dois chegaram ao local da despedida, que é no Estádio do Morumbi, em São Paulo, de mãos dadas e com roupas pretas em sinal de luto.

Mariana e Juca estão juntos desde meados de 2023, mas vivem um relacionamento discreto e quase não aparecem juntos publicamente. Porém, neste momento de despedida, eles abriram uma exceção e foram fotografados lado a lado.

Mais cedo, a artista prestou uma homenagem para o avô do namorado em um post nas redes sociais. "Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta! Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações!

Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", disse ela.