Namorada do neto de Abilio Diniz, Mariana Rios fala da morte do empresário

Mariana Rios faz homenagem para Abilio Diniz, que é o avô do seu namorado, Juca Diniz

A atriz Mariana Rios fez uma homenagem carinhosa para o empresário Abilio Diniz, que é o avô do seu namorado Juca Diniz. A morte dele comoveu o universo dos empresários brasileiros e também os amigos. Assim, a atriz fez questão de registrar sua homenagem.

"Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta! Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações!

Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", disse ela.

Vale lembrar que Mariana e Juca estão juntos desde meados de 2023. Eles são discretos e fazem raras aparições juntos nas redes sociais.

A irmã de Abilio Diniz, Lucilia Diniz, também prestou sua homenagem após a morte do irmão. Em um texto nas redes sociais, ela falou sobre a personalidade dele.

"Hoje o inacreditável aconteceu: o Abílio nos deixou. Perco meu irmão mais velho, meu primeiro mentor, meu ex-sócio aguerrido e, sobretudo, um dos meus amigos mais queridos. Falo em inacreditável por não conhecer ninguém que tenha dedicado tanta energia quanto ele ao bem viver, fosse em busca de saúde, conhecimento, alegria ou prosperidade. Vi meus pais passarem dos 94 anos. Tinha certeza que veria meu irmão centenário, mantendo a lucidez e a energia que sempre lhe foram típicas. Para o Abílio, longevidade nunca foi sobre viver mais e, sim, sobre manter a jovialidade. Ninguém se reinventou tanto quanto ele. Foi praticante de artes marciais, futebolista amador, administrador de empresas, estudante em Michigan, Ohio e Columbia, piloto de corrida, comerciante, empresário varejista, gestor público e, mais recentemente, industrial, financista, investidor anjo, benfeitor e, sobretudo, pai por seis vezes: do Miguel, aos 73 anos", disse ela.

E completou: "Sobreviveu a inúmeras crises econômicas, ao cativeiro de algozes e à perda de um filho. Na verdade, não sobreviveu e, sim, viveu de peito aberto tudo isso. Foi um mestre em extrair lições dos desafios que a vida impõe. Abílio nos deixa. Deixa também um legado de obstinação, geração de empregos e riqueza. Deixa ainda seu exemplo, que inspira seus filhos, sobrinhos e netos a seguirem empreendendo e acreditando neste país. E como fará falta seu olhar de menino curioso, sempre pronto para extrair conhecimento e aprendizado de cada encontro que teve na vida. Abílio foi gigante e, também, um homem de fé. E, como tal, tenho fé de que logo ele estará ao lado de nossos pais e aos abraços com seu filho João Paulo. Esta é a imagem que quero manter dele até o dia que nos encontrarmos novamente. Descanse em paz, irmão querido".

Morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.