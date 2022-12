Maria Padilha chora muito ao ver o caixão do ator Pedro Paulo Rangel

Maria Padilha aparece com lágrimas nos olhos ao dar o último adeus para o amigo Pedro Paulo Rangel, com quem atuou em O Cravo e a Rosa

A atriz Maria Padilha apareceu muito emocionada e chorando ao se despedir do ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu na quarta-feira, 21, aos 74 anos. O velório do corpo dele aconteceu nesta quinta-feira, 22, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e ela fez questão de ir dar o último adeus para o amigo.

Ao chegar no local, a artista não segurou as lágrimas e chorou ao ver o caixão com o amigo. Os dois atuaram juntos na novela O Cravo e a Rosa, de 2001. Nas redes sociais, ela relembrou um vídeo do ator para homenageá-lo.

“Pedro Paulo Rangel. O meu Pepê, o meu Sir Peter. Te amo para sempre”, disse ela na legenda. O velório do ator também contou com a presença de outros famosos, como Lilia Cabral, Diogo Vilela e Osmar Prado. Depois do velório, o corpo do ator será cremado no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro. A cerimônia de cremação será fechada para os amigos mais próximos e familiares.

Pedro Paulo Rangel faleceu na quarta-feira, 21, aos 74 anos. O artista foi internado no dia 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. O ator lutava contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é conhecida como DPOC. Ele chegou a ser intubado nos últimos dias de vida. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews