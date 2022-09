Maria Beltrão surge ao lado de Cauã Reymond e brinca: “Beijo técnico”

A jornalista Maria Beltrão surgiu brincando em vídeo nos bastidores da Rede Globo ao lado do ator Cauã Reymond

Nesta segunda-feira, 26, Maria Beltrão surpreendeu seus seguidores ao aparecer ao lado de Cauã Reymond em um vídeo nos bastidores da Rede Globo.

“Gente, eu não queria revelar, mas chegou a hora. Aguentei enquanto pude, mas eu vou fazer uma novela. Par romântico, Cauã Reymond”, começou brincando a jornalista no vídeo publicado em seu Instagram.

O ator entrou na brincadeira, beijou a apresentadora do É De Casa na bochecha e falou: “É técnico?”. E Maria respondeu: “Beijo técnico”.

Ao final do vídeo, a ex apresentadora do canal GloboNews explicou: “Claro que não né, a gente vai fazer uma ação institucional pra Globo”.

Maria Beltrão, com bom humor, terminou o vídeo questionando os seguidores: “Podia ser, por quê vocês duvidaram? Por quê ?”.

Nos comentários, os fãs da apresentadora adoraram o encontro! “Amo os dois”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Ia ser tudo”.

Reprodução: Instagram

Carreira!

Recentemente, Cauã Reymond comentou em entrevista sobre ter desistido de sua carreira internacional como ator.

Me lançar no mercado internacional já foi uma ambição, mas há 10 anos deixou de ser meu objetivo de vida. Quando Sofia, minha filha, nasceu, eu percebi que o mundo era pequeno e o tempo, curto demais”, revelou para a revista 29 horas.