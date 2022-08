Marcos Palmeira faz rara aparição ao lado da filha, Júlia, no Rio de Janeiro

Ator Marcos Palmeira, que interpreta Zé Leôncio na novela 'Pantanal' aproveitou a última terça-feira, 16, na companhia da filha

Na noite da última terça-feira, 16, Marcos Palmeira (58) aproveitou um jantar especial na companhia da filha, Júlia, de 14 anos. O ator acenou para o fotógrafo presente no local e sorriu simpático.

Discreto, Marcos Palmeira, ator está vivendo Zé Leôncio no remake de Pantanalcurtiu o jantar na companhia da filha, que é fruto do seu ex-casamento com a atriz e diretora, Amora Mautner.

Para curtir a noite na companhia da filha, Marcos Palmeira adotou um visual confortável e apostou em jeans e uma jaqueta. Enquanto Júlia, surgiu com uma blusinha rosa estilosa, e uma calça estampada, seguindo uma tendência fashionista.

Veja as fotos de Marcos Palmeira com a filha:

Fotos: Gabriel Rangel/AgNews

Marcos Palmeira faz caminhada com a esposa na Lagoa Rodrigo de Freitas

O ator Marcos Palmeira (58) aproveitou uma manhã, para se exercitar ao ar livre. Ele foi flagrado ao lado da esposa, Gabriela Gastal, ao fazer uma caminhada ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

