Dira Paes posa com José Loreto e Marcos Palmeira nos bastidores de 'Pantanal'

A atriz Dira Paes (53) fez a noite dos fãs na última terça-feira, 02, ao compartilhar uma foto especial ao lado de José Loreto (38) e Marcos Palmeira (58), o Tadeu e Zé Leônciona nova versão de Pantanal (TV Globo).

Através do seu perfil oficial no Instagram, a atriz que vive Filó, no folhetim das 21hrs, surgiu ao lado do seu filho e do seu marido na novela e encantou os seguidores.

Na legenda, a artista brasileira celebrou a gravação do episódio que prometeu fortes emoções ao público: "Hoje o capítulo tá demais", escreveu ela ao mostrar um registro no meio dos rapazes.

Dira Paes posa ao lado de José Loreto e Marcos Palmeira nos bastidores da nova versão de 'Pantanal':

Dira Paes completou 53 anos ainda no último mês e recebeu diversas declarações do elenco da produção, inclusive do seu parceiro de cena, na novela de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

"Uma alegria dividir o set com ela. Um aprendizado constante. Te amo, Dira! Curta muito seu ano e conte sempre comigo!", disse o ator.

