Marcos Mion chora com música que Sandy dedicou ao filho, Theo

Marcos Mion não segura as lágrimas ao ouvir Sandy cantando no palco do Caldeirão com Mion

O apresentador Marcos Mion (43) ficou emocionado na edição deste sábado, 3, do programa Caldeirão com Mion, na Globo. Ele não segurou as lágrimas ao ouvir a cantora Sandy (39) na música Areia.

Sandy esteve no palco do Caldeirão para participar do quadro Sobe o Som. Ela cantou uma música do Metálica e também duas músicas de sua carreira solo, Voltar Pra Mim e Areia. Antes da canção Areia, ela disse que dedicava a música ao seu filho, Theo (8), que é fruto do casamento com o músico e cantor Lucas Lima (40).

Durante a canção, Mion ficou no canto do palco e se emocionou. Ele disse que é grato pelo que acontece em sua vida e fica emotivo. “Que coisa mais linda! Estou muito emocionado!”, disse ele.

Sandy grava seu novo DVD em São Paulo

Na noite de quarta-feira, 30, a cantora Sandy reuniu um verdadeiro time de famosos do universo da música no palco para a gravação do DVD do projeto 'Nós, Voz, Eles'. Ela chamou os artistas com quem gravou músicas nas duas edições do projeto para dividir o palco com ela nesta noite especial.

Sandy cantou ao lado de Wanessa Camargo, Thiaguinho, Melim, OutroEu, Vitor Kley, Amaro Freitas, Iza,Maria Gadú, Anavitória, Lucas Lima e Xororó. Veja as fotos aqui.

O DVD ainda não teve a data lançamento divulgada, mas será gravado em duas noites de shows na cidade de São Paulo.