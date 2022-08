Wanessa Camargo canta ao lado de Sandy em show em São Paulo: ''Você brilha demais!''

Cantora Wanessa Camargo homenageia a amiga Sandy após show de estreia de sua turnê, 'Nós, Voz, Eles 2', em São Paulo

Que encontro! A cantora Sandy (39) fez a estreia de sua turnê na noite de quinta-feira, 18, e recebeu a amiga Wanessa Camargo (39) no palco da apresentação em São Paulo!

Celebrando o lançamento da turnê Nós, Voz, Eles 2, que aconteceu no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, na capital paulista, a artista cantou a parceria Leve com a filha de Zezé Di Camargo (59), que faz parte do projeto que dá nome à turnê.

“Aqui sempre foi amor e admiração e a gente está podendo mostrar isso para vocês”, disse Wanessa durante o show. Ela ainda deu uma palinha de seu sucesso nos anos 2000, O Amor Não Deixa, depois de cantar ao lado de Sandy, que foi prestigiada pelos pais, Xororó e Noely.

Em seu feed no Instagram, Wanessa postou trecho da apresentação com Sandy e fez questão de agradecer pela participação e exaltar a famosa: "Que noite especial! Honrada de subir ao palco ao seu lado pra cantar essa música incrível que você compartilhou comigo, e hoje, é nossa! E que show mais lindo, minha amiga! Você brilha demais, demais! Foi incrível! @sandyoficial", disse ela.

Sandy conta detalhes de seu novo projeto musical

Em coletiva de imprensa realizada nesta semana, Sandy revelou que quis gravar o projeto musical 'Nós, Voz, Eles 2' dentro do seu próprio estúdio para se sentir mais confortável durante os encontros com os seus parceiros nas músicas. "Filmar esse projeto em um lugar que é tão pessoal, tão meu, íntimo... Eu faço isso como um projeto meu e eu chamo o Douglas Aguillar, que é um ótimo diretor e já fez vários projetos nossos, mas além dele ser ótimo e eu chamo ele por isso também, mas ele também é meu amigo. Eu tive a sorte de ter um amigo, que é diretor, que manda muito bem. A gravação é no estúdio, que é separado da minha casa, e eu me sinto confortável porque eu sei que está tudo muito na minha mão. Depois, se tiver alguma coisa que eu sinta muito invadida ou que não queira dividir com o resto do mundo, eu não vou deixar ir para a edição, porque a escolha é minha. Então eu me sinto segura desta maneira", disse ela.

