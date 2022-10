Marco Nanini viverá João de Deus em nova série

Produção do Canal Brasil conta com Marco Nanini como protagonista e terá três partes

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 17h31

O ator Marco Nanini (74) foi escalado para interpretar o médium João de Deus na série Os últimos Dias de Abadiânia, produção realizada pelo Canal Brasil. Dividida em três partes, a série será dirigida por Marina Person.

De acordo com a Variety, o elenco conta com pessoas como Bianca Comparato, Karine Teles e Antonio Saboia. Marco será o antagonista, dando vida ao médium condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais cometidos no interior do estado de Goiás.

A produção dará foco para a história de duas irmãs que foram até a cidade de Abadiânia 17 anos antes da prisão do suposto curandeiro, contando sobre os casos de abuso sexual, estupro e pedofilia cometidos pelo criminoso.

"As três protagonistas da nossa série (todas mulheres), representam as mulheres reais que iniciaram todo o escândalo", disse Person “Carmen representa a fé nos poderes curativos de João de Deus, Cecília representa as vítimas de estupro e Ariane (filha de Carmen) interpreta a parte de uma garota que só percebe que foi abusada depois que outras mulheres se manifestam”, completou.

