Grazi Massafera e mais famosos prestigiam peça de Fernanda Montenegro no Rio de Janeiro

Famosos como Grazi Massafera, Vera Holtz e Marco Nanini marcam presença em volta aos palcos de Fernanda Montenegro no Rio

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 10h04

Alguns famosos marcaram presença na volta aos palcos de Fernanda Montenegro (92) na sexta-feira, 05, no Rio de Janeiro.

Estrelando o espetáculo Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo, de Sônia Rodrigues, a atriz recebeu os atores Grazi Massafera (40), Vera Holtz (68) e Marco Nanini (74), que foram prestigiá-la no Teatro XP Investimentos, que fica dentro do Jockey, no Jardim Botânico da capital carioca.

Caroline Figueiredo, Giordanna Forte e Narjara Turetto também estiveram presentes no local. No palco, Fernanda faz leituras baseadas em obras do dramaturgo e escritor, que faleceu em dezembro de 1980, vítima de insuficiência vascular cerebral e de quem era fã.

Artistas vão à peça de Fernanda Montenegro no Rio de Janeiro:

Fotos: Marcelo Sá Barretto/Ag News

Fernanda Montenegro visita a filha em bastidores de série

Atualmente, Fernanda Torres (56) está gravando os episódios da nova série, Fim, baseada em um livro da própria atriz, e recebeu a mãe, Fernanda Montenegro, nos sets de filmagens para acompanhar seu trabalho. A veterana publicou um registro do momento e aproveitou para elogiar a obra. “Fui assistir às gravações da série Fim. Aplausos para Fernanda Torres, Andrucha Waddington, Daniela Thomas e o glorioso elenco!”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!