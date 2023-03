Márcia Goldschmidt foi parar no hospital ao sentir medo de Silvio Santos

Márcia Goldschmidt conta a história de quando recusou trabalho na Globo por causa de Silvio Santos e revela que teve problema de saúde

A apresentadora Márcia Goldschmidt participou do programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, e contou uma história envolvendo o apresentador Silvio Santos. Ela relembrou quando recebeu uma proposta de trabalho na Globo, mas recusou e foi parar no hospital com um problema de saúde ao sentir medo do patrão.

Em seu relato, a comunicadora contou que foi ao Rio de Janeiro para almoçar com um amigo que trabalhava na Globo e foi surpreendida ao encontrar o diretor Boni. “Comecei a gelar e ele me perguntou quanto eu ganhava no SBT. Eu tive que falar, era o Boni! Ganhava R$ 5 mil, carteira registrada, não tinha contrato”, disse ela.

E relembrou a oferta do diretor da emissora rival. “Ele então disse: 'paga 50 vezes a mais para ela. Quanto você quer?'. 'Eu não quero nada, trabalho no SBT, não quero nada'”, disse ela.

Então, ela contou que teve uma crise renal e foi parar no hospital com medo de Silvio Santos descobrir a conversa que ela acabou de ter. “Eu saí de lá e comecei a tremer, pensando que o Silvio já estava sabendo, comecei a ficar com medo. O medo ataca os rins. Eu desci do avião de cadeira de rodas. Isso era medo do Silvio... Silvio Santos é meio uma medusa, né? As pessoas ficam com medo dele”, relembrou.

Então, quando estava no hospital para ser atendida, ela recebeu uma ligação dizendo que o Silvio Santos queria falar com ela. Márcia contou que o comunicador fez uma proposta para ela continuar no SBT, aumentou seu salário e mudou seu local de trabalho.

Márcia Goldschmidt fala sobre doença rara da filha

Recentemente, Márcia Goldschmidt participou de uma entrevista impactante para o A Tarde é Sua, atração do canal português TVI. Ela falou sobre sua filha mais nova, de seis anos, a pequena Yanne, que é vítima de uma irregularidade raríssima no fígado, nomeada de Atresia de Vias Biliares.

"Ainda vivo esse dia a dia de luta com a minha filha. Ela é acompanhada por uma equipe no hospital e tem grandes crises. Ela tem que fazer exames de sangue duas ou três vezes por mês... A doença não acabou. Um transplante é trocar uma doença fatal por uma doença crônica. Ela esteve recentemente internada por quinze dias, em isolamento, com uma pneumonia. A menina está toda marcada", disse ela, que citou o transplante de fígado que a filha realizou há algum tempo.

"Sou enfermeira e cuidadora 24 horas por dia. Fui estudar nutrição e tudo o que diz respeito ao fígado, ao transplante, para dar às minhas filhas a melhor qualidade de vida possível apensar de todo o contexto que nasceram. E tenho conseguido, elas são meninas grandes, fortes, saudáveis, mas a Yanne é uma criança que toma imunossupressores (medicamentos usados para evitar a rejeição do órgão transplantado). Ela tem um sistema imunológico comprometido. É uma menina normal”, desabafou Goldschmidt.