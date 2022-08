Marcelo de Carvalho ensina receita para o Dia dos Pais

No programa Vou Te Contar, da RedeTV!, Marcelo de Carvalho e a namorada, Chris Pitanguy, ensinam receita de risoto ao funghi

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 18h03

O apresentador e sócio-fundador da RedeTV! Marcelo de Carvalho e a namorada, Chris Pitanguy, participaram do programa Vou Te Contar, de Claudete Troiano, nesta sexta-feira, 12. Os dois ensinaram uma receita de risoto ao funghi para o Dia dos Pais, que será celebrado no domingo, 14.

Marcelo e Chris têm um canal de culinária, chamado Mangia Bene (do italiano 'Comer Bem'), nas plataformas digitais e falaram sobre a experiência. "Ensinamos as receitas com naturalidade e leveza, brincamos muito um com o outro. O cabelo não está arrumado, não tem maquiagem, geralmente estou de meia e moletom", contou ela.

Confira a receita de Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy:

Receita Receita Risoto ao Funghi

Ingredientes

Arroz arbóreo;

Funghi Secchi (porcini)

Cebola

Salsinha

Queijo Parmesão ralado;

Manteiga;

Vinho Branco;

Sal e Pimenta do reino;

Creme de leite fresco;

Azeite;

Modo de preparo

Em uma panela ferver a água e colocar o funghi secchi até ficar hidratado. Reserve a água do caldo. Após esse processo, cortar o funghi em tamanho médio. Em uma panela refogue a cebola cortada em pequenos cubos na manteiga e no azeite. Acrescente o funghi e o vinho e mexa até evaporar. Após esse processo, adicione caldo funghi e deixe em fogo baixo até reduzir o líquido. Redução feita, está na hora de colocar o arroz e adicionar água aos poucos até acertar o ponto. Por fim, adicione o queijo parmesão, sal, pimenta e salsinha para decorar.