Manoel Soares exibe foto de sua carta de desligamento da Globo para desmentir boatos

Manoel Soares rompe o silêncio após boatos sobre a sua demissão da Globo: 'Eu vou fazer algo que não me agrada'

O apresentador Manoel Soares resolveu gravar um vídeo para as redes sociais com o objetivo de desmentir boatos envolvendo o seu nome. Desde que foi demitido da Globo, ele foi alvo de comentários sobre os supostos motivos envolvendo a sua saída da emissora e sua convivência nos bastidores do canal. Porém, ele desmentiu tudo e disse que sua demissão não aconteceu por justa causa. Inclusive, ele mostrou uma foto de sua carta de desligamento da emissora.

Em seu vídeo, o comunicador explicou o que é o setor de compliance em grandes empresas e negou que tenha sido demitido por causa de reclamações. “Essa é a última vez que eu venho falar sobre esse assunto aqui com vocês está certo. Por conta da minha saída da Globo na última sexta-feira, alguns perfis de redes sociais e de alguns jornais estão especulando as razões da minha saída. E entre essas especulações estão denúncias de compliance, em que eu teria tratado mal algumas pessoas, teria andado de roupão nos corredores e por aí vai. A primeira coisa que é importante entender: Compliance é uma ferramenta fundamental para que empresas sérias possam oportunizar denúncias se os seus funcionários se sentem ofendidos ou atingidos por uma condução inapropriada. Depois que a denúncia é feita, obviamente que um comitê de compliance precisa fazer uma avaliação, uma investigação. E, se essa denúncia se comprovar, a pessoa que cometeu esse erro, que fez o que não deveria ter feito, precisa responder pelas suas ações”, afirmou ele.

E completou: “Sobre essas acusações que estão falando que eu teria cometido dentro da empresa, se eu tivesse feito isso, eu teria sido demitido por justa causa. Porque é assim que se age quando uma pessoa comete uma situação de assédio como as pessoas estão falando. Não foi isso que aconteceu”.

Por fim, ele falou sobre a sua carta de desligamento e ainda contou que terá novidades profissionais em breve. “E eu vou fazer algo que não me agrada. Eu quero colocar aqui para vocês verem a minha carta de desligamento da Globo. Está escrito 'sem justa', ou seja, foi um desligamento de comum acordo. Se eu fosse culpado como esses jornais e perfis estão especulando, seria por justa causa. Obviamente se vocês veem isso, tentem ver se tem prova do que eles estão falando. É importante entendermos que difamação é crime, está tipificado no código penal. Eu não quero voltar a falar desse assunto, até porque tem muita coisa que eu estou preparando e vai chegar até vocês. E eu estou doido para contar. O nosso encontro vai ser muito mais bonito daqui para a frente. Fique em paz”, finalizou.

A demissão de Manoel Soares

Na sexta-feira, 30, a Globo emitiu um comunicado sobre as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda após a saída do apresentador Manoel Soares. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

Logo depois, o apresentador Manoel Soares gravou um vídeo nas redes sociais para confirmar a sua demissão. “Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.