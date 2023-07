Demitido da Globo, Manoel Soares se joga no chão para brincar com o filho

Longe da TV desde que foi demitido da Globo, Manoel Soares mostra momento de diversão em sua casa e aparece deitado no chão da cozinha

O apresentador Manoel Soares mostrou que aproveita o seu tempo livre para curtir a família. Na noite de terça-feira, 4, ele surgiu jogado no chão da cozinha enquanto brincava com um dos filhos. Vale lembrar que ele foi demitido da Globo na semana passada e ainda não anunciou quais vão ser os seus próximos projetos.

Nos stories do Instagram, Manoel mostrou um vídeo de seu momento de carinho com o filho. Ele apareceu deitado no chão da cozinha enquanto jogava o herdeiro para o alto e o fazia dar risadas. Com look despojado, ele encantou seus seguidores ao mostrar o registro de sua intimidade.

Vale lembrar que Manoel Soares tem seis filhos, sendo quatro biológicos e dois enteados, que ele considera como seus filhos de coração.

A demissão de Manoel Soares

Na sexta-feira, 30, a Globo emitiu um comunicado sobre as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda após a saída do apresentador Manoel Soares. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

Logo depois, o apresentador Manoel Soares gravou um vídeo nas redes sociais para confirmar a sua demissão. “Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.