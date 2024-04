Malvino Salvador reflete sobre fama de galã e entrega insegurança: 'Nunca alterou minha essência'

Em entrevista à Revista CARAS, Malvino Salvador confessa que demorou para se ver como um homem bonito e tinha sono de ser igual a Schwarzenegger

Com pouco mais de 20 anos de carreira e inúmeros personagens de sucesso, Malvino Salvador está mais do que muito bem resolvido com os rumos de sua trajetória profissional. Aos 48 anos de idade, o artista confessa que a fama de sexy simbol e o título de galã nunca foram um problema em sua vida. Em entrevista à Revista CARAS, o paraense confessa que demorou para cair a ficha e se entender enquanto um homem bonito.

"Sempre me senti lisonjeado com os elogios. Por volta dos 16, mudei de colégio e a professora fez uma dinâmica em sala em que os alunos trocavam bilhetes anonimamente. Lembro de ter ficado encabulado com o volume de mensagens que recebi e aquilo me fez perceber um lado meu que, até então, minha insegurança havia ofuscado. Aquilo, de certa maneira, me empoderou", declara.

Em meio aos elogios e oportunidades que lhe foram surgindo por conta da beleza, o ator garante que sempre fez questão de manter sua essência e não deixá-la subir à cabeça. "Ser visto dessa maneira nunca influenciou minhas decisões ou dominou os meus pensamentos", afirma.

Mas apesar de chamar atenção por seu visual saradão, Malvino confessa que nem sempre foi assim e até chegou a enfrentar problemas em relação a seu corpo na adolescência. Segundo o artista, seu incômodo foi o que o incentivou a começar a treinar pesado na academia.

"Teve um período na adolescência que tive um estirão de crescimento e, por isso, fiquei muito magro. Ao me olhar no espelho, notava que o meu joelho estava mais grosso do que a coxa! Isso me incomodava. Lembro que queria ficar forte como o Schwarzenegger. Comecei a fazer musculação aos 16 e fui ganhando um biotipo que me agradava mais".

Satisfeito com sua atual forma física, a qual garante que não contem excessos, Malvino assume ser um homem vaidoso e que os cuidados vão além apenas do visual. "Eu gosto de me cuidar e isso me faz bem. Mas creio ser uma pessoa bem equilibrada quanto a isso", avalia.